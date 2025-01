Coppa: l’Urbania attende la sfidante. K Sport non molla la Maceratese

Nei dilettanti il campionato di Eccellenza, così come gli altri, riprenderà domenica prossima con la prima gara del girone di ritorno. Riguardo alle quattro rappresentanti della nostra provincia, la K Sport e l’Alma Juventus Fano riposeranno in quanto il 21 dicembre scorso hanno anticipato il turno, l’Urbino invece andrà a far visita al Fabriano Cerreto del nuovo allenatore Gastone Mariotti mentre l’Urbania andrà ad affrontare in trasferta la capolista Maceratese. Nel frattempo durante questa sosta per le festività, le varie compagini lavorann con costanza sia per mantenere la forma sia per recuperare gli acciaccati, ma avranno anche tempo, avendo già disputato metà stagione, di fare l’analisi sul cammino percorso. Di certo rispetto ad un anno fa la classifica appare ben più delineata; infatti l’anno scorso nell’arco di 5 punti c’erano ben 11 squadre, quest’anno dal primo all’ottavo posto i punti di differenza sono 12.

K Sport Montecchio. Il team di mister Magi attualmente è secondo (32 punti) a meno 2 dalla Maceratese, ma c’è da dire che ha giocato una partita in più. Un anno fa occupava il terzo posto a meno 2 dalla vetta. In questa stagione la partenza era stata altalenante: vittoria a Fano per 2-0, la sconfitta casalinga con il Tolentino (0-1) e a Urbania (2-0). Alla quarta giornata c’è stato il riscatto con il Montefano (3-0) poi alla quinta il pareggio a reti inviolate a Montegranaro. Nelle ultime due giornate prima del giro di boa, la K Sport si è dovuta inchinare (2-0) al cospetto della Maceratese ma si è subito rifatta (il 15 dicembre) battendo (in casa) i cugini dell’Urbino per 3 a 0.

Urbino. Sesto posto per l’Urbino (24 punti). Nella passata stagione di questi tempi in classifica generale occupava il secondo posto, distante una lunghezza dalle due capolista di allora Chiesanuova e Civitanovese ed era la prima delle provinciali. Nelle ultime 5 gare ha ottenuto 4 vittorie consecutive e una sconfitta (a Montecchio). Dopo l’Epifania ritroverà il Fabriano Cerreto che all’andata fu sconfitto per 1 a 0.

Urbania. Un anno fa il team durantino dopo essere partito bene (4 vittorie di seguito) aveva attraversato due mesi complicati andando ad occupare alla fine del girone d’andata il sesto posto a meno 5 dalle prime due, quest’anno è quinta a meno 9 dalla capolista. Nella prima giornata dell’attuale stagione l’Urbania perso contro la Maceratese per 0-1. In questo momento la squadra allenta da mister Lilli con la conquista della Coppa Italia Marche ottenuta contro il Chiesanuova ha sicuramente aumentato la propria autostima e l’anno nuovo si apre con i migliori auspici. Con questo successo l’Urbania va alla fase nazionale di Coppa che nel passato alle marchigiane ha dato belle soddisfazioni e affronterà nel primo turno la vincente della sfida tra Cannara e Vivi Alto Tevere San Sepolcro che si giocherà domenica 5 gennaio alle ore 13.30 allo stadio "Degli Esposti" di Bastia Umbra.

Alma Juventus Fano. Nessun riscontro rispetto ad un anno fa perché il club del presidente Guida militava nella categoria superiore. Attualmente è il fanalino di coda della classifica generale, ha solo 3 punti, frutto di 3 pareggi, ha subito 40 reti e ne ha realizzate 10.

Amedeo Pisciolini