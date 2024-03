Coppi e Bartali 2024, a Pesaro la prima tappa: percorso e strade chiuse

Pesaro, 13 marzo 2024 – Pesaro Capitale della Cultura 2024 è stata scelta come sede della prima tappa della Settimana Internazionale Coppi-Bartali, gara ciclistica organizzata dal Gruppo Sportivo Emilia da ben 26 anni. L’appuntamento è fissato per il 19 marzo.

Una gara storica, dedicata ai due grandi campioni del ciclismo: “Dopo tanti anni è la prima volta che questa manifestazione arriva nelle Marche – dice l’assessore alla Rapidità del Comune di Pesaro, Mila Della Dora -. Siamo lieti di ospitare questo evento proprio nell’anno in cui Pesaro è Capitale della cultura. Questo è un luogo dove la cultura parla anche di sport, delle due ruote, di ciclismo. Il prossimo anno infatti inaugureremo anche la nuova pista polivalente ciclorotellistica che sorgerà in zona Torraccia”.

Ad entrare nel vivo dell’organizzazione della Coppi-Bartali è Adriano Amici, patron del GS.Emilia: “Qui abbiamo ricevuto una grande ospitalità e siamo molto contenti che per la prima volta la gara tocchi le Marche. Alla manifestazione parteciperanno 21 squadre per un totale di 147 corridori, suddivisi in tre categorie”.

La partenza

La tappa pesarese prenderà il via il 19 marzo, alle 14 da piazza del Popolo dove si presenteranno tutti gli atleti. La carovana si sposterà poi sulla Montelabbatese, all’altezza della rotatoria di ingresso di Villa Fastiggi e da lì, verso le 14.10, inizierà la gara.

La tappe

Le tappe previste sono Chiusa di Ginestreto, Montelabbate, Montecchio, Borgo Massano, Pantiera, Urbino, Monte della Cesana, Gallo, Cappone, Montecchio, Tavullia, Gradara, Gabicce Mare, Gabicce Monte, Strada Panoramica di Pesaro e arrivo finale in viale Trieste, previsto indicativamente per le 17. Il gruppo si ritroverà poi all’altezza del parco di viale Zara per le premiazioni.

Strade chiuse

Al passaggio dei corridori, grazie all’ausilio delle forze dell’ordine, le strade saranno temporaneamente chiuse al traffico per permettere il transito del gruppo. “Si tratta di un percorso totale di 109 chilometri – aggiunge il presidente del GS Emilia, Adriano Amici – una tappa non lunghissima ma ci sarà sicuramente una battaglia molto bella e incisiva tra gli atleti. Quest’anno – aggiunge – sarà assegnato un premio mai previsto finora, che consegneremo al primo corridore della categoria Continental: sarà una maglia simbolica della città di Pesaro”.

I corridori marchigiani

A precedere l’avvio della gara, lunedì 18, alle 15.30 sempre in piazza del Popolo ci sarà la presentazione ufficiale delle squadre. Soddisfatti Dario Corsi, direttore del Museo della Bicicletta di Pesaro, Fabio Francolini e Lino Secchi: “Al via ci saranno anche due corridori marchigiani: Giovanni Carboni e Giulio Pelizzari – ha detto quest’ultimo -. Per la prima tappa avremo anche l’onore di ospitare anche Gioia Bartali, nipote del grande Gino”.

A concludere il vicepresidente del consiglio regionale, Andrea Biancani: “Anche grazie ad alcuni fondi stanziati dalla Regione, siamo riusciti ad avere questa bellissima manifestazione a Pesaro, che è Capitale della Cultura ma anche città della bicicletta”.