Coppia intossicata da monossido. Soccorsa, è salva

Una coppia di Terre Roveresche, lui di 72 anni e lei 64enne, è rimasta intossicata dal monossido di carbonio e si é reso necessario il trattamento in camera iperbarica. L’episodio è di giovedì pomeriggio.

L’allarme è scattato quando l’uomo ha trovato la moglie, che era intenta a svolgere dei lavori dentro ad un capanno, in stato soporoso. La presenza di una stufa all’interno del locale ha fatto subito pensare al 72enne, che da parte sua avvertiva mal di testa, che proprio la fonte di riscaldamento poteva essere la causa dei malesseri. Circostanza confermata al pronto soccorso di Fano, dove le analisi hanno rilevato la presenza di monossido di carbonio nel sangue di entrambi e dove è stata iniziata una prima somministrazione di ossigeno, proseguita poi alla ‘Iperbarica Adriatica’, sempre a Fano, guidata dalla dottoressa Barbara Carloni (foto), direttore sanitario della struttura. Qui, sia la donna (che presentava un’intossicazione più seria) che l’uomo, sono stati trattati per 2 ore con un’ossigenoterapia a pressione superiore a quella atmosferica, che consente di ripristinare la corretta ossigenazione del sangue in tempi brevi e di prevenire danni neurologici che possono comparire anche a distanza di 4 mesi dall’esposizione al monossido. Conclusa la seduta, la coppia è stata riaccompagnata al pronto soccorso e dimessa nella stessa serata. La ‘Iperbarica Adriatica’, unica struttura delle Marche ad essere convenzionata col sistema sanitario, svolge un ruolo prezioso non solo per le emergenze, ma anche garantendo cure a regime di ticket a molti cittadini affetti da infezioni dei tessuti molli, patologie ossee e da altre problematiche.

s.fr.