Coppia intossicata dal monossido di carbonio E a Montegranaro va a fuoco un garage

Una coppia pesarese di sessantenni, residente in viale Fiume, zona mare, giovedì sera, dopo le 22, è stata soccorsa dal 118 e dai vigili del fuoco e successivamente trasportata all’ospedale ‘San Salvatore’ per intossicazione da monossido di carbonio, con la donna che presentava un episodio di sincope, vale a dire di transitoria perdita di coscienza. Tutto sarebbe nato dal malfunzionamento di una caldaia presente nella casa.

Dal pronto soccorso, accertati valori ben superiori al normale, è stato disposto il trattamento in camera iperbarica, effettuato durante la notte nella struttura di Ravenna e poi, ieri mattina, in quella di Fano (che attualmente, a causa del budget limitato previsto dal sistema sanitario regionale, non può garantire un servizio di emergenza notturno). In tarda mattinata, l’uomo e la donna, dopo il secondo trattamento di ossigenoterapia eseguito a Fano, sono stati ritrasferiti al nosocomio pesarese, da dove sono poi stati dimessi.

In base ai rilievi eseguiti nella loro abitazione dai vigili del fuoco, sembra che a causare l’intossicazione sia stato il malfunzionamento di una vecchia caldaia.

Pompieri in azione, sempre l’altra sera, anche in via Ranzi (quartiere Montegranaro) per un incendio in un garage dov’erano parcheggiati scooter e bici elettriche. Da chiarire cos’abbia fatto scaturire le fiamme, che hanno procurato danni ai veicoli a due ruote. Nessuna conseguenza, invece, per la casa, i cui proprietari hanno comunque fatto ricorso al 118 per un controllo, in quanto hanno respirato molto fumo.

