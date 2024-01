Coppia litiga e volano pugni. Poi scappa. Arriva il 113

Paura ieri pomeriggio all’Ipercoop, quando una coppia ha iniziato a litigare senza motivi apparenti. Improvvisamente, l’uomo ha anche sferrato un pugno alla donna che pareva essere la sua compagna. Il litigio è continuato anche dopo tra lo sgomento della gente. Qualcuno ha chiamato la polizia ma nel frattempo la coppia è sparita, o meglio, è fuggita via per non dover dare spiegazioni o per non farsi identificare dalla polizia. Una pattuglia ha provato a cercare i due intorno allo stabile del supermercato e nelle vie vicine ma senza fortuna. Un aiuto potrà venire dalle telecamere di sicurezza dell’Ipercoop, nel caso si voglia approfondire il caso. In mancanza però di denuncia da parte della ragazza, rimasta fino a sera ignota, le indagini non possono nemmeno partire.