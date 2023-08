Coppia si sposa alla Fortezza per avere i torricini sullo sfondo

Il “sì“ più importante coi torricini sullo sfondo. Succede a Urbino, per la verità solo da ieri, con un matrimonio civile tenutosi nel prato del parco della Resistenza, ai piedi dell’antica rocca Albornoz. Ieri mattina infatti la fortezza ha visto svolgersi il primo matrimonio della sua storia. A scambiarsi gli anelli, una coppia della zona: Mirco Sabattini, 44 anni, di Urbino, e Alizee Roselli, 36 anni, residente a Tavullia, uniti nel vincolo civile dal presidente del consiglio comunale Massimiliano Sirotti.

La location, effettivamente unica dal punto di vista panoramico, era disponibile da anni per i riti civili da parte del municipio, ma non era mai stata utilizzata prima d’ora, assegnando dunque l’onore della atipica “inaugurazione“ ad Alizee e Mirco. Numerosi, come era da immaginarsi, i curiosi che si sono avvicinati alla zona allestita con un semplice arco di stoffa e fiori per vedere ciò che stava accadendo: il parco infatti non è stato interdetto al pubblico, rimanendo fruibile per chiunque anche durante la mezz’ora circa di cerimonia. A Urbino i luoghi dove si può chiedere di celebrare una unione civile sono, oltre alla fortezza, il municipio (sia la ex sala del consiglio che la sala delle riunioni della giunta comunale), il palazzo ducale (vari ambienti tra cui il salone del trono), la sala Raffaello dell’omonimo collegio e il cortile pensile dell’ex convento di Santa Chiara, rivolto verso le Cesane.

g. v.