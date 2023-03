Copricapo femminili e la lotta per i diritti

"Ma cosa ti sei messa in testa? Il copricapo femminile tra moda e politica". E’ il titolo dell’iniziativa organizzata dal Cif, che si svolgerà a Fano martedì al Paricentro, in via Montevecchio 46. Dalla magiostrina delle suffragette all’hijab delle donne iraniane, una carrellata sulle

lotte per i diritti delle donne attraverso un’angolazione particolare: il copricapo

femminile come simbolo di protesta. La conversazione, in occasione della Giornata della Donna, sarà affidata a Cristina Ortolani, esperta di costume: metterà a fuoco, nel quadro del complesso rapporto tra moda e politica, il valore del copricapo femminile come riflesso del

cambiamento della società e della lotta per i diritti femminili. Oltre alla magiostrina delle suffragette dei primi del ‘900, si parlerà dell’ironica provocazione del pussyhat, indossato per protesta contro Donald Trump, fino ad arrivare all’hijab, potente simbolo della rivolta delle donne iraniane contro il

regime repressivo degli ayatollah. Introdurrà Sara Cucchiarini, assessora alle Pari Opportunità del

Comune di Fano, e Maria Pia Pandolfi, presidente Cif - comitato provinciale di Pesaro e Urbino.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.