Cora Fattori: "Avanti tutta con le primarie"

"Avanti tutta, con le primarie". L’assessore alla Cultura Cora Fattori, candidata sindaco per Più Europa, rivendica il diritto degli elettori del centrosinistra a scegliere attraverso il voto il loro candidato sindaco e mette un freno ai Progressisti (M5S, Bene Comune, Fano Ribella, Azione, Psi, Verdi, La Fano dei Quartieri, Volt) e al loro vecchio modo di fare politica.

Attualmente i candidati sindaci sono 4 quattro: oltre a Fattori si sono messi in gioco Samuele Mascarin (In Comune), Etienn Lucarelli (area civica) e Cristian Fanesi (Pd) che però, recentemente, si è detto disponibile a fare un passo indietro per favorire il campo largo (centro sinistra + Progressisti).

Il tema delle alleanze sarà affrontato dal Partito democratico nell’assemblea comunale convocata per la prossima settimana.

Non ha, invece, dubbi sull’utilità delle primarie Cora Fattori: "Sono uno strumento democratico, popolare e niente affatto divisivo. Anzi in questo momento la maggioranza è molto unità e coesa. Chi divide sono I Progressisti".

E ancora: "Li abbiamo aspettati per mesi inutilmente, abbiamo cercato un confronto sui temi, ma loro volevano solo che rinunciassimo alle primarie e alle nostre candidature". Fattori è piuttosto dura nei confronti del "vecchio modo di fare politica dove il principio è che ‘tutto cambi perché nulla cambi’. Basta le decisioni prese nelle stanze chiuse. I tavoli politici ci sono stati e sono stati individuati i nomi dei quattro candidati sindaci: adesso sia la città a scegliere".

Aggiunge Fattori: "Mi chiedo perché i Progressisti siano tanto spaventati dalle primarie. Io non ho affatto paura del confronto con gli elettori, penso che a scegliere debbano essere loro. Certo che voglio vincere ma anche se ciò non avvenisse non avrei alcuna difficoltà a riconoscere la vittoria di uno degli altri candidati, facciamo tutti parte di uno stesso gruppo". Per Fattori è inaccettabile come sia stato impostato il confronto politico da parte dei Progressisti: "Per loro tutto quello che è stato fatto in questi anni dal centrosinistra è da buttare via, io al contrario penso che sia stato fatto molto e bene e che la città sia cambiata in meglio".

Fattori rivendica anche il buon lavoro da lei portato avanti in questo anno di amministrazione: "Sia nel settore della Cultura sia in quello dell’Ambiente credo di aver dato un impronta forte di novità e freschezza, risultati già raggiunti nel mio impegno di consigliera comunale".