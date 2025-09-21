Cora Fattori:: "La legge sul fine vita è la mia priorità"

Il fine vita è tra le priorità dell’ex assessore fanese Cora Fattori (Più Europa), candidata al consiglio regionale con la lista ‘Avanti con Ricci’. "Una Regione che si dota di una legge sul fine vita – sottolinea – dimostra di essere capace di valorizzare, fino alla fine, la dignità delle persone ed esprime il livello di civiltà del territorio. La legge sul fine vita è necessaria anche se non prescinde, anzi è conseguente alle cure palliative".

Altre priorità per la nostra provincia e per Fano in particolare?

"Io non propongo politiche per Fano ma per il territorio come quello della parità di genere su cui posso portare la mia esperienza personale. Ad oggi una donna con una famiglia e dei figli fatica a conciliare gli impegni. La mia fortuna è di avere un lavoro da libera professionista, che mi impone grossi sacrifici ma assicura libertà di orario. Mi capita di lavorare alle 3 di notte ma di avere la possibilità di andare a prendere a scuola mia figlia. Faccio i salti mortali? Assolutamente sì. Ecco perchè bisogna creare le condizioni per rendere le donne, su cui grava il peso dell’accudimento, sempre più indipendenti. Non è un caso che durante il covid il 99% dei posti di lavoro persi erano femminili, uno sbilanciamento determinato più dalle propensioni culturali che da quelle personali".

Cosa può fare la Regione?

"Politiche per incentivare tra le donne le competenze STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) che, ad oggi, fanno capo soprattutto agli uomini. Questo, di pari passo con i servizi alle famiglie, è il modo migliore per arrivare alla parità di genere e al recupero delle intelligenze. Altro obiettivo è rivitalizzare le aree interne partendo da quello di cui hanno bisogno le aziende per crescere e strutturarsi, penso alla viabilità e alle infrastrutture digitali. Le loro esigenze sono strettamente connesse a quelle di chi vive in queste aree, che oltre al lavoro deve poter contare sui servizi sanitari e sociali, come le strutture di prossimità, le cartelle sanitarie elettroniche, gli asili nido e i trasporti pubblici. Vanno prosmossi tavoli di lavoro con le imprese, i rappresentanti delle associazioni e le forze politiche".

Lei suggerisce di trasformare le opere in corso a Fano da parte di Terna (Adriatic link) da criticità in punti di forza per l’intera regione: cosa significa?

"Oltre ad essere uno snodo energetico, Fano è sede di una realtà imprenditoriale legata alle politiche energetiche e nel territorio ci sono anche le università che si occupano di questo tema: singole potenzialità che insieme potrebbero portare ad uno sviluppo interessante".

