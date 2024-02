Corbezzoli, betulle e spiriti rossi. Il Ciliegiolo è un vino che respira

Già il nome si fa masticare (masticatelo il vino, perché c’è uva dentro): Ciliegiolo. Viene subito da pensare al grappolo gonfio di umore estivo, pronto alla vendemmia, con la sua buccia sottile e lucida che a malapena trattiene il carico gusto-olfattivo di questa uva di cui si parla poco (e se ne beve meno). Ma ci sono viticoltori come Enzo Mecella che già vinificavano a Matelica il Ciliegiolo quarant’anni fa, vincendo nel 1993 la medaglia d’oro al wine challange di Londra, il principale concorso enologico mondiale, al fianco di Barolo e Amarone, e che continuano a farlo nel silenzio, ma con risultati eccellenti. Come il Braccano Marche rosso Igt Mecella da uve ciliegiolo. Il quale si annuncia come vino vivo, che respira, come si vede dalla corona di ossigeno che attornia il calice. La prima ondata olfattiva è segnata da ciliegia e ribes sotto spirito, quindi mirto; profumi verticali e speziati, rampicanti tra pungenze di foglie di crisantemo, corbezzolo, e balsami di coriandolo.

Un vino può avere profumi croccanti e questo ne è la prova: vi si percepisce un pulviscolo di sabbia, arenaria sedimentata, di fossile, elevata dalla finezza che solo l’argilla può dare. E in effetti, chiarisce Enzo, "nei nostri terreni c’è tutto questo". La trama olfattiva procede con petali di viola essiccata e mineralità calcarea, quindi tornano vapori fruttati di ciliegia grossa sotto spirito, di quelle che la mamma ci confezionava da bambini, e visciola al sole. I vini importanti vanno aspettati perché dialogano a lungo e poi si sciolgono fino a confidarsi intimamente, quando capiscono che possono fidarsi di noi: betulla e fieno di eucalipto, che sorprese. E adesso possiamo berlo: sorso altissimo e sanguinoso con nota e iodata verde di asparago marittimo. Si masticano grani di calcare giurassico, sedimentato, con il suo sale, quindi giungono balsami di abete bianco, squame di protea e scaglie di amarena disidratata. Ma nel frattempo il calice pulsa nuovi profumi (gelso nero) e nuovi sapori: polpa di ciliegia spiritata. Quanta eleganza.

d.e.