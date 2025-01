Cordoglio per la morte del commercialista. Silverio De Angeli

Cordoglio a Fermignano e non solo per la morte del commercialista Silverio De Angeli, deceduto l’altro ieri all’età di 73 anni.

De Angeli era un punto di riferimento per tantissime aziende e per chi aveva necessità di consulenza in materia fiscale. "Silverio era un valido professionista e persona stimata – ricorda Augusto Bonaventura, attuale presidente della Us Fermignanese e suo collaboratore – era cresciuto nel vecchio studio di mio padre, siamo tutti addolorati".

"Ho avuto modo di conoscere De Angeli nel periodo in cui lavorai come direttore della Banca dell’Adriatico a Fermignano e anche successivamente – dice Maurizio Paruccini di Cantiano – e posso dire che era un professionista serio e preparato, un punto di riferimento per tanti imprenditori e una figura importante per l’economia fermignanese".

Silverio De Angelis era nato il 20 giugno del 1951, laureatosi in Economia e Commercio specializzandosi per la libera professione di dottore Commercialista alla “Bocconi“ di Milano nel 1977, l’anno dopo si era iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti per la circoscrizione dei Tribunali di Pesaro e di Urbino. Nel suo studio di Fermignano si sono formati diversi dipendenti e collaboratori. Nel 1995 era stato nominato Revisore Contabile. Ha fatto parte nel 1996 anche della Commissione d’esame per l’abilitazione alla libera professione di dottore commercialista.

In quaranta anni e passa di attività gli sono stati affidati, da parte di enti pubblici territoriali, amministrazioni giudiziarie, società a prevalente capitale pubblico, società ed imprese private con sede in Italia ed all’estero, incarichi in materia di organizzazione e riorganizzazione aziendale, consulenza di direzione, consulenza aziendale, controllo di gestione, controllo legale dei conti, contrattualistica nazionale ed internazionale e tanto altro.

Nel 2006 è stato insignito del premio “Una Provincia di Apifarfalle“ promosso ed organizzato dalla Provincia di Pesaro e Urbino. I funerali si svolgeranno martedì 7 gennaio, con partenza dalla camera mortuaria dell’ospedale di Urbino alle ore 14,30, seguirà alle ore 15 la messa al Duomo di Fermignano.

Amedeo Pisciolini