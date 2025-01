Cordoglio per la morte di Emanuele Luchetti

Venerdì scorso ci ha lasciati un tifoso assiduo e fedele della Forsempronese Calcio, Emanuele Luchetti (foto). Aveva 53 anni.

La società per la quale faceva il tifo tutte le domeniche lo ricorda così: "La Polisportiva Forsempronese 1949 piange la scomparsa di Emanuele Luchetti, nostro tifoso e storico animatore e presidente del gruppo ciclistico “I Briganti“. Ai famigliari di Emanuele vadano le più sentite condoglianze da parte di tutta la società".

Così invece lo saluta il gruppo ciclistico dei “Briganti“, per bocca dell’amministratore della loro pagina Facebook Giorgio Ferretti: "Ci ha lasciato Emanuele Luchetti. Storico Brigante, è stato presidente del gruppo e ha sempre collaborato per il divertimento di tutti. Una persona solare, sempre pronta a fare nuove amicizie e a sorridere in compagnia. Emanuele, tutti noi piangiamo per la tua dipartita, ma ti vogliamo immaginare mentre pedali sulle nuvole, sempre pronto a fare baldoria con qualche angelo".

Luchetti lascia la moglie Barbara, la mamma Liliana e la sorella Venanzia. I funerali si svolgeranno domani alle 15 alla chiesa di Maria Ausiliatrice.

