Coriandoli alle festa di laurea?. Attenti, la multa è assicurata

Dicembre, mese di lauree, porta con sé nuovi dottori e dottoresse formati dall’Università di Urbino, ma anche nuove multe elevate ai laureati e ai loro amici o famiglie per il lancio di coriandoli in strada, all’uscita dalla discussione della tesi, o in luoghi aperti come piazza della Repubblica. È successo anche questa volta, con alcuni casi avvenuti pure all’inizio della settimana in corso e con il riproporsi di lamentele e malumori verso una regola che non piace, ma che spesso non è infranta di proposito, semplicemente perché tanti non la conoscono. "Per fortuna ci sono molte lauree, in diversi periodi dell’anno, e questo fa tanto piacere: evidentemente, l’Università Carlo Bo è viva e attiva, negli ultimi anni ha persino aumentato gli iscritti – commenta il sindaco, Maurizio Gambini –. Che ci sia un divieto del lancio di coriandoli in luoghi pubblici è normale, già esisteva come norma e non ci sarebbe stato neanche bisogno di inserirla nello Statuto. A tutti i giovani dico che c’è anche un modo diverso di festeggiare le lauree, rispettando la città che hanno frequentato e in cui hanno vissuto durante gli studi. Purtroppo, non si possono sporcare i luoghi pubblici, al di là dell’ordinanza emessa, perché comunque questo crea problemi: per esempio, la fontana di piazza della Repubblica è spesso spenta perché i coriandoli intasano le pompe di alimentazione, interrompendo, quindi, un servizio alla città. Ci sono spazi adeguati per festeggiare e chiedo anche ai rappresentanti studenteschi dell’Università di comunicare la cosa agli studenti che si laureano e alle loro famiglie perché poi è spiacevole, come successo negli ultimi giorni, dover multare chi si laurea. È una cosa bruttissima, ovviamente lo comprendiamo, però bisogna sapere che dentro al centro storico di Urbino non si possono lanciare coriandoli. Questa è purtroppo un’infrazione che dobbiamo contestare, a chi lo fa, e invitiamo i giovani e le loro famiglie a festeggiare in un modo diverso o usando gli spazi adeguati per fare questo, che ci sono. Dispiace per la situazione, io sono contento che festeggino, perché è un momento bello della loro vita, ma non vorremmo più multare persone per il mancato rispetto di tale regola".

n. p.