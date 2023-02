Coriandoli per la laurea: famiglia multata a Urbino

Festa di laurea con coriandoli: è vietato

Urbino, 21 febbraio 2023 – Multata in piazza una famiglia nella settimana di carnevale per lancio di coriandoli al figlio appena laureatosi: 50 euro. Il giorno dopo o quasi c’è stata la festa di carnevale con lancio sempre in piazza della Repubblica di chilogrammi di coriandoli. E nessuna multa.

La famiglia ha protestato ma poi la gioia della laurea ha fatto superare tutto. Se non l’amarezza per quel momento rovinato. E’ la prima multa che viene elevata per un fatto del genere dopo l’approvazione del regolamento l’estate scorsa che vieta di sporcare a terra. E non ci sono deroghe, neppure in tempo di carnevale.

Tradizione vuole che ad ogni proclamazione di laurea segue un rito, almeno a Urbino: sfilata del neo dottore, corona di alloro in testa e corteo di amici e parenti fino a Piazza della Repubblica. Canzone goliardica, foto con sfondo fontana e scherzi, travestimenti e coriandoli. Anzi, questi ultimi non si possono più lanciare come prevede il Regolamento comunale di polizia urbana. E proprio nella settimana di carnevale una multa, la prima di sempre, è stata elevata per aver utilizzato un tubo lancia festoni. Un gesto semplice e naturale, costato 50 euro di sanzione.

“Non possiamo multare chiunque ma se vediamo che qualcuno trasgredisce sotto i nostri occhi dobbiamo intervenire - dichiara Fabio Mengucci, comandante della polizia locale associata di Urbino - spieghiamo a tutti che non si devono sparare i coriandoli o gettare cose a terra e cerchiamo di farlo rispettare, in caso contrario scatta il verbale. Anche se vedi festoni o petardi sul suolo non si può sanzionare se non si non coglie in flagranza nessuno. L’importante comunque è fare prevenzione con la nostra presenza nelle piazze del centro storico. Anche stappare lo spumante in area pubblica è vietato, ma è diverso perché legato al regolamento che non permette di bere alcolici nel centro legato ai problemi della movida soprattutto in ore serali".

Il centro storico di Urbino è dal 1998 patrimonio mondiale dell’Unesco e quindi ci sono regole più stringenti per quanto riguarda l’ordine pubblico. Anche per i matrimoni è vietato, ma è "consentito un modico lancio di riso all’interno della sede comunale o sul sagrato del luogo di culto", si legge al punto N dell’articolo 8 del Regolamento .