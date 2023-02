Corinaldo: Fedez e Sfera disertano l’aula

Impegni di lavoro evitano a Sfera Ebbasta e Fedez di testimoniare al processo per la strage della Lanterna Azzurra. I due rapper erano attesi ieri mattina al tribunale di Ancona, dove è in corso il procedimento bis sui morti della discoteca di Corinaldo, ma hanno fatto pervenire alla giudice Francesca Pizii i motivi del legittimo impedimento. Fedez, per l’anagrafe Federico Leonardo Lucia, tra i cantanti della musica giovanile più noti nel panorama musicale, ha fatto sapere che doveva registrare proprio ieri una pubblicità per McDonald’s. Sfera, nome d’arte di Gionata Boschetti, si trovava impossibilitato perché impegnato in uno shooting per un videoclip riguardante il lancio del singolo che lo vede protagonista insieme alla cantante americana Bia, per una casa discografica. Un impegno della durata di due giorni, quella di ieri e di oggi, estesa anche al suo manager, Shablo Pablo Miguel Lambroni Capalbo. Anche quest’ultimo era stato citato tra i testimoni che la Procura voleva sentire ieri. I due rapper (anche le parti civili li hanno citati tra i testi che vogliono ascoltare), dovranno venire in tribunale in un’altra udienza e per la quale ci sarà una nuova convocazione. Non c’è infatti intenzione, da parte dell’accusa e delle parti civili,...