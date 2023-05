Coro di Batumi alla Madonna delle Grazie

L’Associazione culturale musicale "ArsMusica" per il progetto divulgativo della "grande musica in chiesa", in collaborazione con l’Accademia di Canto lirico Renata Tebaldi & Mario Del Monaco di Pesaro, nell’ambito dell’XI^ edizione del World Organ Days Pesaro e in compartecipazione con il consiglio regionale, ospita il Coro del Centro Culturale di Batumi (Georgia), centro educativo in ambito artistico musicale di grande rilievo e di cui alcuni dei solisti che fanno parte del Coro sono anche docenti del centro stesso. Il Coro, oggi alle ore 19, presenterà alla chiesa della Madonna delle Grazie, in via San Francesco a Pesaro "Melodie del patriarcato ortodosso di Georgia" in onore alla Madonna di Fatima di cui ricorre la data della prima apparizione. L’evento fa parte di un dialogo interculturale di rilievo musicalesociale creato da tempo da ‘’ArsMusica", presieduto da Giovanna Maria Calapai Giordano con la Repubblica di Georgia per cui gli artisti sono accompagnati dall’Ambasciatore di Georgia in Italia, dal direttore e dal vice direttore del Centro Culturale insieme ai media georgiani.

l. d.