Coro Gospel il 27, i violini di Drago e il sax di Lombardi

Il Fano Jazz Network conclude il 2023 con il tradizionale concerto Gospel al Teatro della Fortuna e con un doppio appuntamento di "Risuonano i Musei", la nuova iniziativa che vede musicisti solisti esibirsi in un concerto all’interno del Museo Archeologico e Pinacoteca del Palazzo Malatestiano. Si comincia mercoledì 27 (ore 21.15) con il Coro Gospel Florida Fellowship Super Choir, un gruppo di Fede, Famiglia e Fratellanza fondato nel 2017 e che comprende oltre 100 cantanti, cantautori, direttori e musicisti di tutte le fedi e denominazioni provenienti da ogni regione dello Stato della Florida. A calcare la scena del Teatro della Fortuna, ne arriveranno solo 7, per la prima volta in Europa. Si prosegue giovedì 28 all’interno del Museo del Palazzo Malatestiano (ore 19) con la violinista Anais Drago e il suo "Minotauri", concerto in solo in cui all’alternanza dei violini (acustico ed elettrico) si aggiunge la narrazione di vere e proprie storie di solitudine. Si termina sabato 30, sempre al Museo, con il sassofonista fanese Milo Lombardi innovatore nella scena musicale contemporanea, pioniere nell’utilizzo della tecnologia blockchain.

ti.pe.