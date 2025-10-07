Coro inclusivo con Auser Rossini

Yoox, l'unione fa la forza

Andrea Bonzi
Yoox, l'unione fa la forza
Pesaro
CronacaCoro inclusivo con Auser Rossini
7 ott 2025
LUIGI DIOTALEVI
Cronaca
Dopo la pausa estiva, riprendono le attività del Coro Inclusivo di Auser Rossini in collaborazione con Auser provinciale Pesaro e Urbino e Piattaforma Solidale. Il primo incontro si terrà oggi, dalle 18.30 alle 19.30 presso l’oratorio della parrocchia di Loreto, grazie all’accoglienza di don Stefano Brizzi.

Il Coro Inclusivo nasce da un progetto che ha lo scopo di contrastare la solitudine e l’esclusione sociale, promuovendo la socializzazione intergenerazionale, l’apprendimento permanente, la salute respiratoria, cardiocircolatoria e immunitaria, oltre al benessere psicofisico. I facilitatori sono degli esperti di didattica inclusiva e di musicoterapia che utilizzano il canto, la musica, il rilassamento, la respirazione profonda, il movimento e la percussione del corpo, per creare una rete di relazioni interpersonali e di benessere.

Il coro inclusivo si terrà tutti i martedì ed è aperto a giovani, adulti e a persone della terza età che hanno il desiderio di stimolare la propria creatività in compagnia. Non sono richieste conoscenze musicali, né abilità vocali o precedenti esperienze di canto corale o solista. Tutti sono benvenuti perché il Coro Inclusivo è uno spazio di accoglienza e privo di giudizio. La partecipazione è gratuita previa iscrizione all’associazione Auser. Per info: 3381857926.

l. d.

MusicaSalute mentale