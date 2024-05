Corona di fiori per Filippo. Gli ambulanti lo ricordano: "Era uno con la grazia"

C’era una corona di fiori, ieri mattina, posata su un tavolino nella piazzola del mercato San Decenzio dove Filippo Gasperini aveva una bancarella. Quei fiori sono lì per ricordare il 45enne trovato morto in casa, domenica mattina, nel bagno di casa, in zona Ardizio. Filippo da anni vendeva al mercato, con la madre e il padre, articoli di intimo. L’ultimo mercato lo ha fatto sabato scorso, a Fano.

Ieri mattina, intorno alle 11, in quella piazzola deserta i colleghi ambulanti hanno voluto ricordarlo così, riunendosi davanti a quei fiori, osservando un minuto di silenzio, finito con un applauso dedicato a uno di loro che non c’è più. Valerio Tamburini, il rappresentante degli ambulanti del San Decenzio, fa un discorso brevissimo e si commuove, poi chiama a raccolta per quel minuto di silenzio: "Ricordiamo Filippo con affetto – dice Tamburini – e il nostro pensiero va anche al dolore che in questo momento stanno provando i genitori e la sorella".

Alla piazzola deserta si avvicina anche Marco Marzoli, 42 anni, pesarese, che ha un banco di accessori e pelletterie a pochi metri da quello dove lavorava l’amico Filippo. "Lo conosco da quando avevamo dieci anni", dice Marco. "Quello che mi ha sempre colpito di lui è che stava dalla parte dei deboli, in questo caso gli animali (e soprattutto i gatti). Sì, era uno con la grazia...". Poi ride. "Ci giocavo a basket insieme. La vede questa? E’ una cicatrice, mi è rimasta sul dito, da un giorno di quando eravano ragazzini, ci siamo azzuffati e lui mi ha morso". Insomma, tra le bancarelle passano anche ricordi, aneddoti, un po’ di nostalgia. La gente si ferma e si chiede perchè c’è quella corona di fiori, al mercato.

A un certo punto arrivano anche Giovanni Rinaldi, rappresentante di Confesercenti degli ambulanti e un suo collega di Fano. "Non ho parole – dice Rinaldi – giovedì scorso ci siamo presi un caffè insieme. Lui veniva da una famiglia di ambulanti, come tanti qui ....". Arriva anche la cugina di Filippo, e piange anche lei ricordandolo.

Filippo lascia il padre Aurelio, la madre Anna e la sorella Francesca, maggiore di due anni. Oggi dovrebbe svolgersi l’autopsia per capire le esatte cause della morte. Dei suoi amati gatti si occuperà la sorella Francesca.

ale.maz.