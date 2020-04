Pesaro, 12 aprile 2020 - Tornare quanto prima a pensare ai malati, anche gravi, in attesa d’intervento. A dirlo è il dottor Letterio Morabito, direttore del dipartimento di Neurochirurgia dell’ospedale Marche Nord: "Noi al momento facciamo solo visite e consulenze – afferma Morabito - Ma abbiamo 180 pazienti in lista d’attesa urgente, tutti codici A".

Leggi anche: Gli ultimi dati nelle Marche - Cosa riapre il 14 aprile – Pasqua, dove seguire le celebrazioni – Il giallo delle 'morti fantasma'

Dottor Morabito, allora lei è d’accordo con Ceriscioli quando dice che dobbiamo al più presto riportare gli ospedali alla normalità?

"Sì, assolutamente. La gente ci chiede quando riprenderemo e non sappiamo cosa rispondere. I malati di tumore siamo costretti ad inviarli al Torrette, dove i sanitari sono in difficoltà, visto lo spaesamento che soffrono i pazienti: anche loro sono vittime di un virus che ha destabilizzato il sistema sanitario"

Quando si prevede che l’ospedale possa riprendere la normale attività?

"Per quanto ci riguarda saremmo pronti a farlo anche adesso, perché a Fano abbiamo sia il microscopio che il navigatore. L’unica limitazione sarebbe per le patologie vascolari perché non c’è la sala geografica, che è al San Salvatore. Eseguiamo mille interventi all’anno, più di quanto sia in grado di farne Ancona, e un po’ ci dispiace che la nostra capacità professionale e organizzativa non venga sfruttata".

Nella nuova geografia ospedaliera disegnata dal Covid-19 lei ha accettato di mettere a disposizione la sua equipe per la lotta al virus, è così?

"La scelta non è stata mia, ma della direzione, ma l’ho accettata pensando che questa è una guerra e chi non combatte è un disertore. Una parte dei miei stanno lavorando in pronto soccorso, altri nella chirurgia a ciclo breve".

Cosa significa vivere questa epidemia da medico?

"Vuol dire mettere in gioco due aspetti, coinvolti in modo inscindibile, e lo posso testimoniare perché sono stato in contatto con i colleghi che erano in prima linea. Quello umano, segnato da un senso di impotenza per aver dovuto, nelle prime due settimane di epidemia, scegliere quali persone far vivere e quali no".

L’altro qual è?

"Quello professionale, che ti fa capire come tanti provvedimenti non si siano tradotti in azioni pratiche. Nessun paziente a casa ha avuto la gestione che meritava e quando arrivavano in ospedale erano gravissimi. Il numero verde, il tampone a casa, la radiografia gestita dal medico di famiglia sono stati solo annunci. E’ stata una tragedia"

Ci spieghi, dottore…

"I guariti non sono così tanti. Se le vittime in territori limitrofi come l’Umbria o l’Emilia Romagna sono il 3%, mentre nelle Marche ammontano a 13%: significa che la gestione dell’emergenza è stata molto diversa".

Questa drammatica esperienza cosa ci insegnerà?

"Che serve una regia centrale molto più competente, soprattutto a livello sanitario. Ma non sono ottimista".