Pesaro, 29 aprile 2020 - "Ho avuto paura di perderli tutti e tre: mamma, papà e fratello. Grazie a Dio è andata bene, perché questa malattia è davvero bastarda. E’ stato un incubo". Tiene a precisare che non è credente, la fanese Tania Campanelli, ma parla comunque di "miracolo" per l’evoluzione del contagio Covid in casa sua.

E’ l’ennesimo ‘miracolo’ che si è compiuto all’interno della sua famiglia, in cui la grande forza di volontà unita alla scienza medica hanno avuto la meglio su un male bruttissimo. Il primo l’ha realizzato suo fratello Terry che da giugno 2017 lotta contro il mieloma multiplo, un altro lo ha compiuto lei stessa quando due anni fa ha unito ‘Insieme contro il Mieloma’ un gruppo di sconosciuti che in occasione della ColleMar-athon hanno dato vita alla camminata non competitiva ‘Hola Rimba’ (con annessa raccolta fondi per l’Ail) in memoria di un malato oncologico che a differenza di suo fratello Terry non ce l’ha fatta.

Il terzo ‘miracolo’ è senza alcun dubbio quello di aver potuto riabbracciare il padre Giorgio, 79enne invalido, che si è ammalato di Covid quando ancora di Coronavirus in città si sapeva poco e niente, se non che: "Sulla carta mio padre non avrebbe dovuto farcela, invece ora è a casa". Dopo 44 giorni di ricovero, infatti, il 26 aprile Giorgio Campanelli è stato dimesso dall’ospedale: dimagrito di 10 chili ma con una gran voglia di festeggiare la Liberazione (da quest’anno doppia) e il suo 55esimo anniversario di matrimonio.

"Il primo mese è stato un incubo perché in realtà il Coronavirus l’ha preso prima mia madre, che si è ammalata il 2 marzo con la forma intestinale - racconta Tania -. Poi l’ha preso anche mio padre e a lui è andata in polmonite. Si è salvato perché è arrivato subito in ospedale, per un altro motivo: ha avuto un giramento di testa e cadendo se l’è spaccata. Pronto Soccorso. Tampone. Positivo. Capirai la paura… anche per mio fratello che è ancora in cura oncologica, che abita sopra i miei ed era stato in contatto con loro". Ma non accusando nessun sintomo, a Terry non è mai stato fatto il tampone. "Nei primi 15 giorni di quarantena prendevo le gocce per dormire - racconta la sorella -, cosa che non ho fatto neppure quando faceva la chemioterapia. Il primo mese l’abbiamo passato così, col pensiero di Terry e soprattutto di papà. Perché mio babbo è senza il braccio destro, l’ha perso sul lavoro quando aveva 25 anni. Quindi lui non solo era da solo, isolato nel letto, ma non si poteva neppure muovere perché aveva l’edema cerebrale e con un braccio solo non era indipendente neppure per prendere un bicchiere d’acqua".

Un handicap che da debolezza, si trasforma in forza. "Mio padre ha una grande forza di volontà, anche per tutto quello che ha passato nella sua vita - prosegue Tania -. Giovedì 12 marzo ha iniziato ad avere una febbriciattola, la mattina dopo mamma lo ha trovato per terra in una pozza di sangue. Abbiamo chiamato l’ambulanza. Taglio, punti ed edema cerebrale da tenere sotto controllo. Questo l’ha salvato. Perché quando la febbre è salita ulteriormente, gli hanno fatto la Tac al torace ed era già in polmonite…" poi è diventata bilaterale. "Per tutto il tempo che è stato in ospedale non siamo riusciti a contattarlo direttamente, perché mio padre non sa usare l’ipad e nessuno aveva tempo per aiutarlo. I medici ci aggiornavano. Non so bene cosa gli abbiano fatto… ma piano piano si è ripreso. Il 26 aprile all’ora di pranzo è arrivata la risposta del secondo tampone ed è tornato a casa. Speravamo di riuscire per il 25 perché era l’anniversario di matrimonio. Ma già è andata tanto bene così".