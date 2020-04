Pesaro, 24 aprile 2020 - Sono marito e moglie , di 74 anni e 72 anni. Si chiamano Ermanno Sgarzini, ex funzionario di Banca Marche e Rosella Toni, ex insegnante di inglese alla scuola media Dante Alighieri, con la casa in via Blum. Hanno sconfitto il coronavirus e sanno anche perché: "Pensavamo l’uno all’altro, all’amore che ci circondava, e all’umanità e affetto di medici e infermieri". Ermanno e Rosella ("mi raccomando, una s sola"), sono guariti e si sono ritrovati a casa da due giorni.

Si erano ammalati in momenti diversi: Ermanno il 23 febbraio, con poca febbre e poi sempre più alta fino ad essere ricoverato al San Salvatore il 4 marzo, entrando in rianimazione il giorno dopo e rimanendoci fino al 26 marzo, per poi essere spostato in terapia subintensiva. Il 4 aprile gli è stata rimossa la cannula tracheale, con trasferimento il 6 aprile agli Infettivi e ritorno a casa il 18 aprile.

La moglie Rosella invece si è ammalata intorno al 3 o 4 marzo, con febbre sempre più alta ma con molta più difficoltà a farsi ricoverare: "Mia figlia Lucia ha minacciato di chiamare i carabinieri per far arrivare il 118 – racconta – tanto che insieme all’ambulanza sono arrivati anche i pompieri perché temevano che fossi svenuta". Ricoverata il 13 marzo in rianimazione a Senigallia, l’ex insegnante di inglese vi è rimasta fino al 4 aprile, quando è stata trasferita nel reparto subintensivo fino all’altro ieri. Dopo i due tamponi negativi, il rientro a casa e l’abbraccio infinito col marito Ermanno. E appena ha potuto, Rosella ha chiamato il Carlino: "Siamo felici, siamo vivi, siamo insieme. Ci sembra e forse è un miracolo ma vorremmo dire a tutti, amici, parenti e concittadini, che il virus si può vincere, che bisogna credere sempre di essere più forti e di essere amati. Io non ricordo molto della degenza, se non lo sguardo del personale ospedaliero. Uno medico di Senigallia, mi sembra che si chiamasse Walter Casagrande, mi ha sempre spronato a metterci la tigna per superare la malattia e ce l’ho fatta, anzi io e mio marito ce l’abbiamo fatta".

Racconta Ermanno : "Ricordo quando mi hanno tolto la cannula e ho potuto fare la videochiamata con i miei figli, poi il trasferimento in terapia subintensiva. All’inizio mi vergognavo anche un po’ a farmi lavare da giovanissime infermiere, bravissime, perfette, sorridenti, che ti davano la gioia di vivere, poi non ci ho fatto più caso. Ho perso anche 22 chilogrammi in un mese e mezzo, ma ora ho tutto il tempo di rifarmi". Luisa (con la sorella Lucia e il fratello Giovanni), dice: "In un batter d’occhio eravano sprofondati nel terrore, ma la differenza tra la vita e la morte la fanno ancora l’amore e le persone. Che non ringrazieremo mai abbastanza"