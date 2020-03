Pesaro, 12 marzo 2020 - Gli studenti della quinta A del liceo Mamiani sono 22. "Non ci sono assenti neanche oggi" conferma la professoressa Simonetta Drago, che mostrando il romanzo di Moravia anticipa in videoconferenza agli studenti, l’argomento dell’ora di italiano. Almeno per le classi quinte del Mamiani la didattica a distanza è quasi a regime. I nove insegnanti della classe intervistata adottano vari sistemi, ma tutti sono riusciti a improntare un proprio metodo per riprendere la preparazione di ragazzi che comunque evolva l’emergenza sanitaria in corso, hanno come proprio orizzonte, l’esame di maturità.

«Stiamo lavorando per garantire anche il biennio che attualmente incontra maggiori difficoltà nel riorganizzarsi – dice il dirigente scolastico, Roberto Lisotti, alla guida della scuola più grande delle Marche–. Restano delle questioni tecniche da risolvere, ma arriveremo". Del resto in due settimane lo scenario dell’emergenza si è complicato e trasportare varie metodologie sul web, per 2mila studenti di tre indirizzi diversi, non è cosa semplice. "Tutto il personale della scuola è sotto pressione per far fronte alle novità apportate dall’attività rivoluzionata dall’emergenza sanitaria. La situazione è estremamente macchinosa: serve comprensione a tutti i livelli. Gli insegnanti si stanno dando molto da fare, sono encomiabili. Ieri le linee hanno avuto un forte rallentamento di cui le scuole si sono subito accorte". Insegnanti e preside sono confortati però dal fatto che in questi giorni le assenze sono praticamente nulle.

«I ragazzi di quinta in particolare stanno dimostrando grande senso di responsabilità. E’ già questa una testimonianza di maturità – dice Lisotti –: i ragazzi non vivono quello che sembra un tempo sospeso come una vacanza, ma contribuiscono alla riorganizzazione dell’apprendimento partecipando attivamente". Per le quinte il Coronavirus si è dimostrato micidiale: ha falcidiato la gita d’istruzione; ha fatto evaporare la festa dei cento giorni, e, minando date e scadenze, fagocita, come mai nella storia della scuola italiana, certezze sullo svolgimento della prova d’esame.

"Ho letto – dice Matilde – che se la scuola dovesse riprendere il 3 aprile, l’ipotesi al vaglio del ministero è quella di eliminare quale ammissione all’esame, l’obbligatorietà delle prove Invalsi e dell’esperienza di alternanza scuola lavoro. Ma se, come si sente già dire in giro, le lezioni dovessero riprendere dopo Pasqua o anche più tardi, l’ipotesi al vaglio potrebbe essere quella di fare un esame con una commissione composta da membri interni o ridurre l’esame al solo orale". Tutte ipotesi, solo ipotesi e molto logorio psicologico su cui la prof invita a riflettere. "In questo momento – osserva Drago, rivolta ai ragazzi – nessuno, tra insegnanti e presidi, si sta ponendo il problema delle valutazioni o della conta delle verifiche: queste sono parte dell’attività e non sono certo più rilevanti di altre. Quello che possiamo fare è impegnarci. Ognuno deve dare il meglio di sé. L’esame non sarà fatto per mettere in difficoltà nessuno, ma terrà conto del contesto".

Questo non vuol dire nemmeno che la maturità ai tempi del Coronavirus sarà una prova dal minor peso specifico. "No, tutt’altro. Il contesto fuori dall’ordinario e inedito – conclude la professoressa – rende questo esame di maturità una sfida molto istruttiva". Nessuno pensa che la didattica a distanza possa sostituire la didattica in presenza. "Però – osserva un’altra studentessa – stiamo imparando ad usare il web in modo più critico: da mezzo di intrattenimento ed evasione è diventato ora una risorsa notevole per lo studio".

