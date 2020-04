Pesaro, 3 aprile 2020 - Ci sono le storie delle nostre vittime e ci sono i numeri, quelli del drammatico bollettino giornaliero dei morti senza nome. Ma poi ci sono anche quei numeri che diventano Storia perché ci raccontano con la freddezza della matematica tutto ciò che è successo nel marzo del 2020. Un mese che resterà nella nostra memoria collettiva, sperando che aprile allenti la morsa del dolore.

Leggi anche: Cosa si può fare fino al 13 aprile – Chi riparte per primo - Il bilancio nelle Marche - Il video per Pesaro

Il primo numero agghiacciante ce lo dà l’Istat: nei primi 21 giorni del mese appena andato in archivio l’aumento della mortalità in città è stato del 168,8% rispetto allo stesso periodo del 2019: da 66 decessi a 188. E nella classifica italiana delle tragedie siamo al terzo posto tra i capoluoghi di provincia dietro Bergamo (+294,1%, da 101 a 398 morti) e Piacenza +272% (da 75 a 279 morti). Per farsi un’idea del contesto italiano, Milano ha un aumento di mortalità del 17,4% (da 885 a 1039 morti), Alessandria +15,2%, Aosta +25,9%, Imperia +45,2%, Savona +41,3%, Brescia +109,7%, Pavia +41,8%, Cremona +151,9%, Mantova +22%, Parma +103,9%, Modena +2,6%, Carrara +96,9%, Pistoia +24,2%, Grosseto +21,1%, Biella +74,2%, Lodi +18,8%, Rimini +14,6%, Verbania +70%.

Ma torniamo ai nostri, di numeri. Perché se i dati dell’Istat sono parziali, 21 giorni, quelli del Gores sono complessivi. E ancora peggiori I morti in città sono stati 324 dal primo al 31 marzo contro gli 85 dell’anno scorso (erano stati 84 sia nel 2018 che nel 2017), ovvero 239 in più. Il che equivale a un aumento della mortalità pari al 381 per cento.

Sono dati che fanno capire l’impatto devastante del Coronavirus su Pesaro, ma che aprono la porta a un altro inquietante pensiero. Il ragionamento è questo: le vittime in città che il Gores attribuisce all’effetto letale del Covid-19 sono 162; ipotizzando che la media dei decessi ‘normali’ - chiamiamoli così - sia rimasta quella degli anni recenti (tra 84 e 85), la somma tra questi ultimi e quelli dovuti al virus è 246-247; rispetto al totale dei decessi del marzo 2020 (324) resta fuori un numero di morti pari a 76 o 77.

Eccolo, dunque, l’inquietante pensiero: le vittime dell’epidemia potrebbero essere più di quelle ufficialmente censite. Per esempio, persone morte in casa senza che sia stato verificato il contagio, decessi attribuiti solo ad altri motivi e per i quali non è stato stabilito il legame – almeno come concausa – del Coronavirus. Si tratta ovviamente di ipotesi, ma non c’è alcun dubbio sull’effetto devastante che la pandemia ha avuto in città.

In provincia

Meno drammatici, ma pur sempre carichi di dolore, i numeri degli altri comuni censiti dall’Istat nella nostra provincia. A Fano l’aumento della mortalità è dell’85,7 per cento rispetto ai primi 21 giorni del marzo 2019 (28 morti allora, 52 adesso); a Fossombrone del 57,1% (da 7 a 11), a Gabicce Mare del 166,7% (da 3 a 8), a Montelabbate del 200% (da 3 a 9), a Urbania del 75% (da 4 a 7) e a Sassocorvaro Auditore del 133% (da 3 a 7).

Nel Pesarese, le vittime causate dal Covid sono state 283 sulle 477 totali marchigiane a marzo. Un mese da cancellare, ma che putroppo, qui, in una delle città martiri del virus, non potremo mai dimenticare.