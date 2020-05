Pesaro, 5 maggio 2020 - Malati che in tempi normali sarebbero andati a farsi curare negli ospedali. Ma che nella bufera del Coronavirus si sono tenuti alla larga dalle corsie per paura di essere contagiati. E sono morti. Sarebbero questi, in parte, i morti ”fantasma“ secondo l’Istat, che ha pubblicato ieri uno studio sui decessi in Italia nei primi mesi del 2020 confrontati con quelli degli anni scorsi. Dall’approfondimento dei dati emerge che tra il 20 febbraio e il 31 marzo la mortalità italiana nel suo complesso (cioè per tutte le cause, Covid compreso) è aumentata del 49,4%: i decessi sono passati da 65.592 (media del periodo 2015-2019) a 90.946, quindi 25.354 in più.

Leggi anche Anche i virologi sbagliano - Fase 2, domande e risposte - La nuova autocertificazione

Di questi ultimi, il 54% è rappresentato da morti per i quali è stato diagnosticato il contagio del virus (nella maggior parte dei casi come concausa). Il restante 46%, ovvero 11.600 persone, rappresenta appunto i morti fantasma, per i quali non è stata stabilita nessuna correlazione con il Covid-19. E su questo punto l’Istat avanza tre ipotesi: «Un’ulteriore mortalità associata alla pandemia (decessi in cui non è stato eseguito il tampone) – si legge nel documento –, una mortalità indiretta correlata a Covid-19 (decessi da disfunzioni di organi quali cuore o reni, probabili conseguenze della malattia scatenata dal virus in persone non testate) e, infine, una quota di mortalità indiretta non correlata al virus ma causata dalla crisi del sistema ospedaliero e dal timore di recarsi in ospedale nelle aree maggiormente affette». Fuga dagli ospedali infetti, dunque.

Il dato dei “morti fantasma“ è purtroppo consistente anche nella nostra provincia, che l’Istat inserisce accanto alle 37 del Nord ad alta diffusione dell’epidemia. E nella classifica del dolore siamo purtroppo al decimo posto: l’aumento della mortalità tra il 20 febbraio e la fine di marzo è stata infatti del 120 per cento (nella provincia di Bergamo, la più colpita, del 576%). I decessi totali, da noi, sono stati 912, contro una media di 454 negli anni che vanno dal 2015 al 2019, cioè 458 in più. Di questi ultimi, “solo“ 157 catalogati Covid. Gli altri sono, appunto, i morti fantasma.

I tragici numeri della nostra provincia portano anche le Marche tra le regioni con il maggior incremento della mortalità: il +53% vale al quarto posto dietro la Lombardia (+186,5%), l’Emilia Romagna (+70%) e il Trentino Alto Adige (+65%).