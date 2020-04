Pesaro, 13 aprile 2020 - Raddoppia l’impianto di cremazione dell’Ulivo, nell’ultimo mese sotto pressione per le morti da coronavirus (le cremazioni sono passate dalle 89 del marzo 2019 alle 281 di quest’anno). Dalla prossima settimana Adriacom – la società che gestisce l’impianto (formata al 50% da Aset e al 50% da Aspes) – potrà contare su un secondo forno.

Già in programma prima che scoppiasse l’emergenza sanitaria per le crescenti richieste di cremazioni che sono passate dalle 1119 del 2018 alle 1387 del 2019, l’impresa che costruisce il secondo forno è riuscita ad anticipare di circa un mese i tempi di consegna: da metà maggio a questa settimana. Venerdì pomeriggio sono state effettuate le prove di rodaggio con 3 cremazioni, dalla prossima settimana il forno sarà operativo.

"Sono strutture delicate – spiega Antonio Muggittu, amministratore unico di Adriacom – che hanno bisogno di tempo per funzionare a pieno regime". L’impianto di cremazione dell’Ulivo continuerà a lavorare con i ritmi serrati dell’ultimo mese, dalle 6 della mattina fino alla mezzanotte, anche in questi giorni di gesta. "In questo mese – aggiunge Muggittu – ci sono state dalle 16 alle 18 cremazioni al giorno contro le 7-8 dei tempi normali. Nonostante la pressione abbiamo retto bene e soprattutto siamo riusciti a evitare il triste spettacolo, come accaduto in altre città, delle bare caricate sui camion militari per essere portate altrove".

Per la verità intorno al 20 di marzo il numero dei feretri in attesa era così alto (al loro deposito era stata riservata una ulteriore stanza del cimitero dell’Ulivo) che il sindaco Massimo Seri ne aveva momentaneamente sospeso il ricevimento. Fondamentale, per sbloccare la situazione, l’accordo siglato da Adriacom con l’impianto di Ravenna, a cui finora sono state inviate una ventina di bare, mentre diverse famiglie di loro iniziativa hanno preferito rivolgersi agli impianti di Rimini, Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto.

All’impianto di cremazione dell’Ulivo arrivano oltre ai deceduti della provincia anche quelli della provincia di Ancona e delle regioni confinanti, come Umbria e Abruzzo. "Speriamo – sottolinea Muggittu – di tornare presto alla normalità. I 4 dipendenti sono molto provati anche psicologicamente: i turni sono massacranti e devono sostenere la pressione delle famiglie dei deceduti". "In questo momento di difficoltà – sottolinea il presidente di Aset Paolo Reginelli – l’ausilio di Adriacom è stato fondamentale".