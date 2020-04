Pesaro, 27 aprile 2020 - Una coppia multata al mare, ieri mattina, nei pressi dei bagni Wanda, zona Palla di Pomodoro, perché passeggiava in spiaggia. I due non hanno saputo dare giustificazioni valide agli agenti della polizia locale che li hanno controllati: la multa è di 400 euro ciascuno, che diventano come noto 280 se pagati entro un mese dall’avvenuta infrazione. La spiaggia resta un luogo proibito, almeno fino a nuove indicazioni, con le ordinanze attualmente in vigore, sia comunali che regionali.

Quello che forse ha messo in confusione qualcuno è la risposta che ha dato il governo l’altro ieri a un cittadino che chiedeva di se era possibile fare una passeggiata o un bagno al mare o nel lago o fiume, per chi abita proprio in prossimità di questi luoghi. Il governo ha risposto che sì, per chi abita sul mare, sul lago, o sul fiume, la passeggiata o il tuffo sono possibili, "purché individualmente e nel rispetto della distanza di almeno un metro tra persone". Ma la condizione imprescindibile, al di là di dove si abita, è anche un’ altra: se appunto le ordinanze comunali o regionali ti permettono certe attività.

Leggi anche Coppia multata a San Benedetto

E come noto, dal 19 marzo scorso la Regione Marche ha stabilito (fino al 3 aprile, ma di fatto poi è stata prorogata) tra le alte cose la "chiusura di spiagge, parchi, parchi giochi o giardini pubblici" sempre nell’ottica di contrastare il contagio. Quindi, nel caso del mare, anche a Pesaro la spiaggia resta proibita, anche per chi vi abita davanti. In pratica, quindi, il tuffo in mare può farlo solo colui che ha un’abitazione tale da poter accedere al mare senza aver la necessità di transitare attraverso una spiaggia. Forse qualche villa sul San Bartolo con passaggio privato al mare esiste. Altrimenti, per tutti i comuni mortali, la spiaggia resta un luogo proibito. E chi la usa di questi tempi, viene multato.