Pesaro, 16 aprile 2020 - Pronta a partire all’ospedale Marche Nord la sperimentazione per utilizzare a scopo terapeutico il plasma iper-immune dei pazienti guariti dal Covid-19 su malati con polmonite che richiedano la ventilazione assistita. Queste persone, infatti, potrebbero aver sviluppato anticorpi contro il Coronavirus che possono servire a chi è in gravi condizioni per combattere l’infezione. Lo studio, che ha ottenuto il via libera dal Centro Nazionale Sangue, è promosso dall’azienda ospedaliera-universitaria di Pisa in collaborazione con la Regione Toscana in qualità di ente capofila, e ha già raccolto l’adesione delle regioni aderenti all’Accordo Planet (Plasmaderivazione network) di cui fanno parte Lazio, Campania, Ispettorato Sanita’ Militare e, appunto, Marche.

La rete trasfusionale marchigiana, coordinata dal dipartimento di Medicina Trasfusionale e dal Centro Regionale Sangue, ha già redatto un protocollo attraverso il quale, secondo precisi criteri clinici, i possibili riceventi saranno selezionati dagli specialisti di riferimento coordinati dal responsabile del reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Marche Nord.

"Nei prossimi giorni – spiega il direttore Francesco Barchiesi – cominceremo ad individuare i donatori, sui quali sarà eseguita una tipizzazione del sangue. Si tratta di una procedura piuttosto complessa perché il plasma, prima di essere usato, deve avere sviluppato una determinata percentuale di anticorpi. Questo perché l’immunità all’agente patogeno si ’vede’, per quanto riguarda il Covid19, attraverso le immunoglobuline IgG. La loro presenza, più o meno abbondante, conferma una sorta di protezione contro nuove infezioni che potrebbe essere utile non solo a chi ce l’ha, ovvero i guariti, ma anche per i malati come aiuto a combattere l’infezione".

L’uso del plasma a scopo terapeutico prelevato da soggetti convalescenti, o guariti dall’infezione, è già stato usato con successo in altre malattie epidemiche come Ebola e l’influenza A H1N1, soprattutto come soluzione "ponte" in attesa del vaccino. Dati clinici indicano infatti che la sua somministrazione puo’ essere applicata in maniera sicura ai malati in fase acuta, con un miglioramento delle condizioni cliniche e soprattutto minor mortalita’. Un altro vantaggio è rappresentato dal fatto che non è necessario che il plasma del donatore sia compatibile con quello del ricevente (in base al gruppo sanguigno), una combinazione che non sempre è semplice da avere e che rende quindi in questo caso più semplice l’incontro tra donatore e ricevente.