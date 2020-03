Pesaro, 7 marzo 2020 - Un nuovo decreto del governo estende la zona rossa e nell'elenco delle 11 province in cui compare il divieto di entrata ed uscita, c'è anche quella di Pesaro e Urbino.

Emergenza totale: anche se è ancora si tratta di una bozza, queste misure, nel giro di pochi minuti, potrebbero diventare ufficiali.

Nell'articolo 1 della bozza del nuovo decreto del governo, che dovrebbe essere varato questa sera, compare il divieto di ingresso e di uscita dalla Lombardia e da altre undici province, e l'estensione delle zone controllate a Piemonte ed Emilia-Romagna. Nel dettaglio, le province diventate "zona rossa" sono le seguenti: Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria.

Ad annunciarlo, anche il sindaco Matteo Ricci su Facebook: "Pare che la Protezione Civile e il Ministero della Salute stiano ridefinendo i criteri di contenimento per il corona virus, inasprendo le misure per 11 province italiane in più. Sembra che ci siano anche Rimini e Pesaro e Urbino a finire in zona non rossa, ma di ulteriore contenimento (o qualcosa di simile). Entro la serata sarò più preciso e spiegherò meglio con un video. Ora abbiamo informazioni parziali. Teniamo botta. Forza Pesaro, usciremo anche da questa situazione. Se verrà ritenuto fondamentale, faremo tutto ciò che serve per sconfiggere il virus e ripartire".

Le disposizioni del decreto, qualora entrasse in vigore, producono il loro effetto dalla data dell'8 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.