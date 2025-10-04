Corpi tramutati in pixel, il futuro della videodanza

Corpi che diventano pixel, pixel che si ricompongono in movimento. Videobox 2025, dall’8 al 12 ottobre alla Maddalena – Centro Arti Performative, riporta a Pesaro il futuro della videodanza. Un orizzonte creativo che è un punto di incontro tra danza, audiovisivo, tecnologie e pubblici. Il festival si apre con il laboratorio NEM, guidato dal collettivo NOS. Per tre giorni studenti delle scuole locali lavoreranno con i giovani filmmaker Viola Bartolini, Elia Mazzini e Michelangelo Roseo per ideare e montare corti di video danza.

"È come piantare dei semi", spiega il curatore Paolo Paggi. "Forniamo ai giovani strumenti fondamentali per il futuro. Oggi non si può relegare la tecnologia fuori dall’arte". A fianco della formazione, il pubblico potrà vivere l’esperienza immersiva del VR Corner, realizzato con ZED Festival (orario 15-19). Appositi visori permetteranno la fruizione di opere a 360°, con immagini che parlano di ecologia, percezione, silenzio. Venerdì 10 ottobre (ore 21) Aida Colmenero Díaz presenterà She Poems, video progetto dedicato alla poesia femminile africana, seguito dal talk She Speaks.

Sabato 11 spazio alla restituzione dei corti realizzati dai partecipanti al laboratorio e alle sigle del festival ideate dagli studenti della Scuola del Libro di Urbino. Cuore del cartellone resta Interfaccia Digitale, concorso che quest’anno ha raccolto ben 1836 candidature da oltre quaranta Paesi. Ventuno i video semifinalisti, selezionati da una giuria internazionale tutta al femminile, che saranno proiettati consecutivamente. Sabato una giuria popolare assegnerà le menzioni, mentre domenica 12 la finale. In giuria anche Pedro Armocida: il vincitore entrerà nel programma del Pesaro Film Festival 2026. Videobox cresce senza finanziamenti strutturali. "Andiamo avanti con le nostre forze", dice Cioffi.

Nonostante le sfide, il festival ha creato reti importanti: "Un grande arricchimento per la città", commenta Cristian Della Chiara, direttore della Mostra del Nuovo Cinema. E per Anna Maria Mattioli, presidente della commissione cultura del Comune, "la video danza è una nuova sfaccettatura della contemporaneità che va sostenuta". Tutti gli eventi sono a ingresso libero. Programma completo su hangartfest.it.

Leonardo Damen