Corpo nazionale Vigili del Fuoco:. Santa Barbara a Palazzo Ducale

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha scelto Urbino, durante la settimana da co-capitale italiana della cultura, per celebrare Santa Barbara con il tradizionale concerto, ieri a Palazzo ducale. Un viaggio musicale attraverso le epoche, compiuto assieme al tenore Francesco Grollo, a cui è seguita la presentazione del calendario 2025 dei Vigili del Fuoco, dal titolo “Il gioco di squadra“. "Questo perché il nostro è un lavoro di squadra e solo con coordinamento, unione e sintonia possiamo dare un servizio ottimale ed efficiente", hanno spiegato la direttrice regionale, Cristina D’Angelo, e il comandante provinciale, Lodovico Camilletti. D’Angelo ha poi annunciato il proprio passaggio alla direzione interregionale di Veneto e Trentino Alto Adige: "Avrei dovuto prendere servizio oggi, ma ho spinto per rimandare al 18 dicembre, così da essere qui. Ringrazio tutti per gli anni passati insieme, il sindaco Maurizio Gambini per avermi ospitato in città e, soprattutto, il direttore della Galleria nazionale delle Marche, Luigi Gallo". Proprio con Gallo, D’Angelo ha rivelato di avere una grande amicizia e, prima di congedarsi, gli ha donato un casco dei vigili del fuoco, che il direttore ha indossato subito per una foto con l’amica.

