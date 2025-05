Corrado Dionigi e l’etica. L’altruismo per missione

Cento anni fa (5 maggio 1925) nasceva Corrado Dionigi. La moglie Cornelia e i figli Alessandro Maria ed Elda lo ricordano.

* * *

"La società complessa in cui viviamo è caratterizzata dalla sovrabbondanza di proposte alternative e contraddittorie che orientano le scelte di comportamento, con il risultato che i valori di riferimento appaiono tutti sullo stesso piano, livellati e non gerarchicamente ordinati". In questa "inquietante anarchia dei valori" si tende, allora, ad operare scelte di comodo, dettate da opportunità o interesse. E’ necessario ritrovare la vera identità dell’uomo e ristabilire, "nella coscienza di ciascuno, il valore dei valori, quale presupposto indispensabile per una crescita della coscienza civile".

Era il 1991 quando, in procinto di prendere l’incarico di Governatore del Distretto 2090 del Rotary International, comprendente le regioni Abruzzo, Marche, Molise e Umbria, Corrado Dionigi esprimeva questi concetti che, traslati nel tempo, hanno sempre plasmato la sua azione nella famiglia e nei vari contesti di lavoro, privati e pubblici, nei quali si è impegnato senza riserve nella sua intensa vita terrena.

Il ricordo di un marito e di un padre è sempre personale, come lo è il valore associato alla perdita prematura, alle mancate occasioni di viversi in vita, agli insegnamenti ricevuti che hanno forgiato le nostre esistenze di adulti. Ma può anche essere, in minima parte, un ricordo da condividere quando si sente ancora il calore delle persone che rammentano l’uomo e le sue azioni con sincera ammirazione, frutto di una esistenza all’insegna del prossimo, mai orientata su interessi di ordine privato. Corrado Dionigi era un italiano vero e autentico, un urbinate, un altruista, fedele ai propri ideali e coerente a se stesso, dedito alla famiglia e alla società, che sentiamo il bisogno di ricordare 30 anni dopo la morte e, soprattutto, a 100 anni dalla nascita a Urbino il 5 maggio 1925 (morì nel 1995).

Socio fondatore del Rotary di Urbino, presidente e poi governatore, Corrado è stato impegnato in vari ambiti del volontariato e per lunghi anni quale donatore di sangue con l’Avis. A questi interessi ha associato l’insegnamento presso l’Istituto Tecnico, varie attività e incarichi in seno all’Università di Urbino tra cui la docenza, l’insegnamento nei corsi per "assistente sociale" (ai tempi non ancora percorso di laurea), la presidenza dell’Accademia di Belle Arti per oltre un decennio, la conduzione in comproprietà di una Galleria d’Arte, la direzione dell’ufficio del lavoro di Urbino con incarichi di docenza nei corsi per dirigenti del relativo Ministero, le attività presso l’Inapli vari impegni a sostegno dell’attività imprenditoriale a favore del Comune e del suo territorio. Partecipe della vita politica urbinate e sempre interessato alla politica italiana, sul finire degli anni ‘90 rifletteva come quello spaccato di secolo fosse caratterizzato "da una crisi della nostra società, investita da processi di trasformazione non guidati e non finalizzati, che hanno determinato: instabilità economica, crisi delle istituzioni, sfiducia nella classe politica e nella giustizia e crisi di valori".

Segnali premonitori, anticipazioni di un certo scadimento e di un crescendo di difficoltà che ancora oggi segnano il nostro vivere di tutti i giorni e che possiamo contrastare, almeno in parte, ripristinando ad ampio spettro quella gerarchia dei valori a cui si è fatto cenno. Erano forse altri tempi, ma una posizione "dialettica verso la società, se alimentata dalla cultura, da un’etica della professione e della solidarietà", come Corrado sosteneva, deve sempre essere ricercata. Poiché la cultura e l’etica non hanno tempo e si presentano a noi come memoria, presenza e trasmissione affondando le radici nel passato per utilizzare le disponibilità del presente e preparare il futuro. "Con cuore amico" era il saluto finale con il quale Corrado quasi sempre concludeva le sue lettere o i suoi discorsi, quasi a voler rimarcare la ragione dominante del suo vivere quotidiano: perseguire, il bene e il giusto attraverso azioni mosse da un cuore aperto e sincero, quindi amico.