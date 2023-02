Corrado e Camilla, si ride con i Tedeschi

Sarà Corrado Tedeschi, domani ad aprire la stagione di prosa 2023 al teatro Angel dal Foco di Pergola. L’attore e conduttore televisivo livornese calcherà il palcoscenico con l’opera “Partenza in salita“ di Gianni Clementi, per la regìa dello stesso Tedeschi e di Marco Rampoldi. In scena (dalle 21,15), accanto al noto attore, ci sarà anche la figlia Camilla, per quella che è una novità assoluta. I due, infatti, prima di interpretare questo lavoro, non avevano mai recitato insieme.

"Chi, imparando a guidare – si legge nella presentazione dello spettacolo –, non ha mai provato difficoltà nella partenza in salita? Capire la giusta sincronia fra il rilascio del freno a mano, della frizione e la giusta dose di accelerazione, quando si è alle prime armi, non risulta semplice. Come non è semplice affrontare il mare magnum della vita per una ragazza di 18 anni. E se alle difficoltà proprie di un’età si aggiungono le incertezze e l’immaturità di un padre Peter Pan, improvvisato e impaziente istruttore di guida, allora la miscela può diventare davvero esplosiva. L’ora di lezione, però, è l’occasione per conoscersi davvero. Fra crisi adolescenziali, scoperte allarmanti, altarini svelati, telefonate di amanti, scatti d’ira, risse sfiorate, bugie colossali, ma anche complicità, risate, tenerezze e commozione".

s. fr.