Corrado Tiberi trovato morto vicino al suo cavallo

È stato trovato esanime privo di vita l’altra mattina (giovedì), Corrado Tiberi, 64 anni, nativo di Peglio e residente a San Giustino. Vicino a lui il suo adorato cavallo con il quale era uscito per la solita passeggiata. L’allarme è scattato attorno alle 11,30 quando, nella zona lungo il percorso verde che costeggia il fiume Tevere, tra le frazioni di Selci e Pistrino (Perugia), alcuni passanti hanno notato un cavallo in libertà, con la sella montata e poco vicino il corpo di un uomo. Sul posto sono arrivati quasi subito i sanitari del 118 ma per Tiberi purtroppo non c’era più niente da fare. Ieri la tesi più accreditata era quella di un malore fatale che ne ha provocato la caduta da cavallo. Sul luogo del ritrovamento (l’uomo indossava regolarmente il casco) si sono recati gli agenti del commissariato di Polizia di Città di Castello per i rilievi di legge. Corrado Tiberi era un nome noto nel mondo equestre dell’Altotevere e di tutto il Centro Italia: cavaliere esperto aveva partecipato con ottimi risultati a diverse gare di fondo equestre.

Appassionato di endurance, molto conosciuto nel 2019 aveva gareggiato anche con la nazionale azzurra e partecipato ai campionati europei. Nella sua attività lavorativa si occupava di manutenzione per conto di una azienda di servizi alla persona in una residenza per anziani a Città di Castello. A raccogliere il sentore del mondo sportivo è la Fise Umbria in un messaggio reso pubblico con parole cariche di commozione: "Corrado, un uomo e il suo sorriso, sempre a disposizione di tutti e dell’associazione che insieme a molti altri ha contribuito a far crescere. Uno dell’associazione, l’Equestre Valtiberina, ha consentito di raggiungere mete importanti. Corrado era un cavaliere di esperienza che ha fatto parte della nazionale italiana di endurance e che amava questo sport e i suoi cavalli". "Corrado sposato con Marinella e aveva la figlia Sofia ed era conosciuto un po’ da tutti – dicono a Peglio – qui vivono il fratello, la sorella, i nipoti".