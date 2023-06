Corre sui binari urlando che vogliono ucciderlo La polizia riesce a bloccare un americano

Un cittadino americano ha dato in escadenscenze ieri pomeriggio alla stazione ferroviaria. Infatti ha iniziato ad urlare dicendo che c’era qualcuno che intendeva ucciderlo. Mentre lo stava urlando, è stato visto correre lungo i binari come se volesse andare incontro ai treni che per fortuna, in quel momento, non stavano arrivando.

E’ stata chiamata la polizia che in poco tempo è accorsa alla stazione riuscendo a bloccare l’esagitato statunitense. Sono stati attimi concitati perché l’uomo non intendeva minimamente seguire gli agenti. Poi è stato convinto. E’ stato portato al pronto soccorso per essere tenuto in osservazione per poi venir sottoposto a visita psichiatrica.