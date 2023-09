"Corri che ti passa", e l’Ast lo propone a tutti

Il Servizio di Medicina dello Sport del Distretto di Pesaro dell’Ast Pesaro Urbino propone, per il terzo anno consecutivo, il progetto “WalkinProgress”, dedicato a chi non ha mai praticato attività fisica o è inattivo da tempo, a chi ha aumentato il suo peso o ha fattori di rischio cardiovascolare (diabete, ipertensione etc.), ed è finalizzato a percorrere una camminatacorsa di 10 km tramite un allenamento della durata di 10 settimane. Il progetto è realizzato in collaborazione con gli istruttori della palestra Movens, start-up dell’Università degli Studi Carlo Bo di Urbino. Durante le 10 settimane i partecipanti potranno gratuitamente incontrarsi una volta alla settimana per una camminata guidata dai laureati in scienze motorie, oppure potranno essere seguiti via web o presso la palestra Movens per indicazioni personalizzate. Per info ed iscrizioni [email protected] tel 0721870808 whatsapp 3534109219.