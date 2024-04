Corsa a sindaco, Stefanelli ritira la candidatura

Colpo di scena in vista delle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno prossimi. Michele Stefanelli (in foto), che aveva ufficializzato il ritorno alla politica attiva alla guida dello schieramento di centrosinistra ‘Uniti per San Costanzo’, ritira la sua candidatura da sindaco. Anzi, fa di più, perché annuncia che non correrà neppure per il ruolo di consigliere. "E’ così – conferma -, ho preso la decisione irrevocabile di lasciare. Non sarò io il candidato sindaco e non starò neanche in lista. Avevo accettato con entusiasmo la proposta di guidare il centrosinistra e ringrazio il gruppo con cui ho lavorato in queste settimane, in primis l’attuale vicesindaco Omar Ciani, ma, mio malgrado, devo ritirare la candidatura". Sulle ragioni di questo clamoroso passo indietro, Stefanelli precisa: "Si tratta di motivi strettamente personali. Non centrano in alcun modo considerazioni di tipo politico o riguardanti la composizione della lista che stavamo costruendo e che, a onor del vero, era quasi pronta, con oltre un mese di anticipo rispetto ai termini per la presentazione delle candidature. Detto questo, ci tengo a evidenziare che il mio appoggio incondizionato va e andrà sempre alla compagine di centrosinistra, alla quale faccio un grande in bocca al lupo. E’ molto importante che nel nostro comune la destra non vinca". Ora, naturalmente, partirà di nuovo il toto-candidato e i nomi più caldi non possono che essere quelli degli assessori uscenti Omar Ciani, Milena Volpe, Stefano Giraldi e Anna Maria Sabatini.

Sandro Franceschetti