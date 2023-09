Corsa alla poltrona di re dei brutti a Piobbico: la festa dei sapori

Piobbico è pronto ad ospitare la tradizionale Sagra del Polentone alla Carbonara e il Festival dei Brutti da venerdì a domenica sera. Partendo dal "Polentone alla Carbonara" lo stesso, secondo gli organizzatori, si differisce dai tentativi di imitazione per un piccolo segreto, che poi piccolo non è: il sugo. "Per garantire la qualità e il rispetto della tradizione – sottolinea il presidente della Pro Loco Matteo Martinelli – per la ricetta del sugo del Polentone, abbiamo ottenuto il marchio De.Co. e coniato lo slogan “Dove la tradizione è di casa“".

Il programma venerdì mattina la tradizionale "Processione delle Rocche", alle 18 verrà presentato il cartellone dei candidati alla presidenza del Club dei Brutti e dalle 19 partirà (novità dell’anno) nei locali del paese ‘La Notte del Brutto’. Sabato alle 9 allo stadio l’evento sportivo "Memorial Mirko e Selena", nel pomeriggio alle 17,30 ‘il Palio della damigiana’ a cui seguirà l’apertura delle antiche cantine del Borgo storico: da piazza Sant’Antonio fino alla Piccionaia del Castello. La domenica dopo l’aperura in mattinata (ore 11) degli stand gastronomici, il pomeriggio sarà dedicato grande spazio al club dei Brutti, con l’elezione del presidente mondiale dei brutti e l’immancabile sfilata per le vie del paese.

Per il titolo del ‘Più Brutto’ si preannuncia un testa a testa tra Mirko Martinelli (foto), 48 anni, attuale presedente del Club e Giannino Aluigi, 58 anni, spodestato lo scorso anno proprio da Mirko, in pista c’è anche Massimiliano Martinelli, 55 anni, nell’ultima competizione classificatosi al terzo posto. Alle 16 dal bar San Mariano partirà il Corteo del Brutto con il bandino storico, le varie delegazioni di minoranze sociali che il club ha sempre tutelato. Dopo essersi fermati in tutti i bar di Piobbico per brindare, si raggiungerà il palco della festa per attendere la storica fumata bianca che decreterà la nomina del nuovo Presidente Mondiale alla presenza di cittadini e turisti. A seguire il neo presidente consegnerà il "Premio No-Bel" a un esponente che si è adoperato nell’anno nella battaglia contro ogni forma di violenza, nella difesa di ogni minoranza sociale, nel prodigarsi a far conoscere il Club in giro per il mondo. La sede del Club dei Brutti rimarrà aperta per tutto il weekend, per essere ammirata in tutto il suo splendore, per tesserarsi, acquistare gadget e dare anche la propria preferenza a uno dei papabili Presidenti mediante voto segreto. Chiunque potrà cogliere l’occasione del Festival per tesserarsi (tessera gratuita) al Club dei Brutti. Il Presidente o il suo vice, dopo aver valutato la bruttezza della persona mediante voto pubblico, gli riconoscerà la qualifica di socio effettivo e pertanto verrà incluso ufficialmente nel Club. A organizzare gli eventi la Proloco di Piobbico e il Club dei Brutti, con il patrocinio del Comune.

Amedeo Pisciolini