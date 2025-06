Corsa in montagna a Urbania. Benissimo gli atleti di casa

A Urbania è andata in scena la prima gara e il primo campionato di Corsa in montagna indetta dalla Fidal: "InCasteldurante" il nome dell’evento, svolto sul monte Proverso sul fianco destro della Valle del Metauro. Risultati importanti per gli atleti di casa con Luca Boinega che si è laureato campione regionale di corsa in montagna, il fratello Lorenzo Boinega ha invece ottenuto la medaglia d’argento. Nel femminile anche Monia Montori si è messa al collo la medaglia d’argento. "Organizzare questa gara è stato un lavoro impegnativo, ma anche molto gratificante – dicono dall’Atletica Urbania –: la pianificazione attenta e la gestione professionale di tutto il gruppo hanno creato un evento sportivo e un’esperienza indimenticabile. Correre in mezzo alla natura regala delle sensazioni che difficilmente si provano in altre situazioni, è terapeutico. Un ringraziamento sincero a tutti, in particolare: all’amministrazione comunale, all’assessore allo sport Emiliano Baffioni e alla polizia municipale, tutti sono stati sempre disponibili e attenti".

a.a.