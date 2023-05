Corse assicurate da Adriabus con alcuni accorpamenti

La frana di Gadana non ha interrotto il trasporto pubblico. Ad annunciarlo la chat WhatsApp utenti Adriabus e confermato dalla presidente Lara Ottaviani: "I servizi importanti sono stati subito riorganizzati mercoledì sera. Abbiamo portato tutti i ragazzi a scuola ieri mattina, i nostri autisti sono usciti in anticipo per essere in tempo alle fermate. Idem il pomeriggio. Un grazie va a loro e A tutti i nostri collaboratori, dagli autisti, al responsabile di area di Urbino all’ufficio movimento. Senza dimenticare il call center". Per garantire il trasporto pubblico però si sono resi necessari dei cambiamenti nel tragitto; ovvero la linea 17 è stata integrata alla numero 5 unendo così la tratta Pieve di Cagna - Ca’ Vagnino e Montecalende - Castel Cavallino - Gadana, attraverso percorsi alternativi per Pallino - Schieti e Montecalende e per Pieve di Cagna-Montesoffio, bypassando l’area impraticabile e mantenendo il servizio. "Nel pomeriggio ci siamo recati anche noi sul posto e abbiamo assistito ai lavori di ripristino effettuati dal Comune. Da ieri sera anche le nostre corse sono tornate alla normalità”, conclude Ottaviani.

Francesco Pierucci