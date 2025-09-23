Corse di bus soppresse. Disagi anche alla stazione

Sono centinaia i lavoratori pesaresi, soprattutto del trasporto pubblico locale, scuole e servizi pubblici, che hanno aderito alla giornata di sciopero generale indetta ieri dalle sigle sindacali di base a sostegno della popolazione della Striscia di Gaza e per esprimere solidarietà anche alla missione umanitaria della Global Sumud Flotilla. I disagi maggiori per i cittadini si sono riscontrati soprattutto a causa della soppressione di alcune corse di autobus nella rete di trasporto urbano ed extraurbano della provincia. Ami, che gestisce il servizio, ha comunicato che ad aver aderito allo sciopero sono stati 37 addetti su 175, con una adesione del 20% della forza lavoro. I servizi per disabili e per gli scuolabus, come previsto, sono stati garantiti ma qualche corsa, durante le fasce orarie stabilite per lo sciopero (dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio), è inevitabilmente saltata.

Sempre per il settore trasporti, ma questa volta per quello ferroviario, qualche disagio è stato riscontrato alla stazione di Pesaro, dove alcuni passeggeri che non erano informati dello sciopero hanno trovato un’amara sorpresa al loro arrivo, a causa di alcuni treni cancellati. Anche in questo caso, Trenitalia ha garantito, per i treni regionali, i servizi essenziali nelle fasce orarie dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. In città i sindacati di base non hanno organizzato presìdi, ma una delegazione pesarese ha partecipato alla manifestazione che si è tenuta ieri pomeriggio ad Ancona.

"L’adesione allo sciopero, anche nel nostro territorio è stata importante – dice Silverio Scognamiglio, referente Usb (Unione sindacale di base) di Pesaro -. Una nostra delegazione è partita da Pesaro (di ieri, ndr.) per essere presente alla mobilitazione e presidio di Ancona. Io stesso lavoro all’Inps a Pesaro e diversi colleghi hanno deciso di scioperare oggi per dire il proprio no a quello che sta succedendo a Gaza".

Nelle scuole comunali di Pesaro (nidi ed infanzia) le maestre e le educatrici che hanno aderito allo sciopero sono comunque rimaste in servizio per non interrompere l’attività lavorativa. In tutte le scuole di Pesaro, di ogni ordine e grado si sono registrate adesioni allo sciopero generale, tra docenti e personale. Decine anche gli studenti, che dopo aver manifestato ieri mattina al Parco Miralfiore, ieri pomeriggio hanno deciso di raggiungere Ancona da Pesaro per poter partecipare alla manifestazione e al corteo di protesta che si è concluso poi al porto del capoluogo regionale e al quale hanno partecipato circa 2mila persone: "Non possiamo rimanere in silenzio – hanno detto gli studenti – ed essere complici di ciò che sta succedendo a Gaza".