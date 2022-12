Corsi di Ingegneria, iscritti 100 studenti da tutto il mondo

Arrivano dall’Europa, soprattutto dalla Francia, per studiare ingegneria a Pesaro. E’ quanto sta emergendo dall’analisi degli iscritti ai corsi di "laurea triennale professionalizzante Sistemi Industriali e dell’Informazione", ed ancora al "corso di laurea triennale Ingegneria per la Sostenibilità Industriale" e da ultimo in "Corso di laurea magistrale Green Industrial Engineering" dislocati nella sede di Pesaro, ex edificio Pesaro Studi, in viale Trieste, ma che fanno parte della proposta didattica dell’Università Politecnica delle Marche, la quale offre anche il Corso triennale di Infermieristica e di riabilitazione specifica sanitaria.

Per il successo crescente dell’offerta didattica (ci sono richieste da tutto il mondo, anche da Asia e America), il Comune si è già attivato con Erdis e Apa Hotels, che hanno dato disponibilità ad accogliere i ragazzi che arrivano da fuori.

Secondo l’assessore Frenquellucci "abbiamo investito, lavorato e creduto molto in questo progetto che oggi si concretizza anche grazie ad un corso innovativo, nato da una bella sinergia, che sta portando già i suoi ottimi frutti".

Per questo, il Comune ha appena saldato con 50mila euro i conti del 2022 quale contributo alla Politecnica e all’Università di Urbino e ne ha stanziati subito altri 90mila euro come anticipo sulle spese che ci saranno in questo anno accademico.