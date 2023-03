Corsi per attori perché la vita è un palcoscenico

Sarà possibile iscriversi fino al 15 marzo al laboratorio di teatro "La Commedia dell’arte tra tradizione e contemporaneità" rivolto non solo a studenti delle scuole Superiori e dell’Università, ma anche a tutte le persone che sono interessate a una singolare esperienza teatrale. Le lezioni, gratuite, sono già attive ogni giovedì alle 19.30 per tutti i giovedì fino alla fine di maggio, gli incontri si svolgeranno presso la sala Teatrale del Collegio La Vela di Urbino. Per informazioni contattare il numero telefonico 333 6564375 oppure accedere sul profilo Facebook del "Teatro Aenigma".

fra. pier.