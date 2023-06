Corsi post diploma per arte orafa

Si svolgeranno nel mese di luglio i corsi professionali post-diploma di arte orafa e gioiello fashion, promossi dall’Accademia orafa di Fano. Previsti due corsi di 8 giorni ciascuno, per sette ore al giorno: dall’8 al 15 luglio e dal 22 al 29 luglio. "I corsi – ha spiegato la presidente di Confcommercio Fano, Barbara Marcolini – sono sia per ragazzi che escono dall’istituto d’arte, sia per chi vuole conoscere o approfondire nuove tecniche. Come Confcommercio abbiamo deciso di sostenere il progetto per riportare in auge la tradizione orafa fanese". "Corsi intensivi – ha chiarito il presidente dell’Accademia Silvano Clappis – riservati a persone maggiorenni".