Corsie preferenziali col ’Codice calore’ E servizio infermieri nel weekend

Il caldo torrido, con temperature che sfiorano i 40° (ieri alle 13 circa la massima era 32,8, fonte ufficio Ambiente Comune), può diventare pericoloso, fino ad inceppare il sistema sanitario. Per questo l’Ast Pesaro Urbino si prepara a fronteggiare i prossimi giorni di caldo, con delle novità. Si parte con l’attivazione del "Codice calore" per regolare gli accessi in pronto soccorso: un percorso assistenziale preferenziale e differenziato, destinato a tutti coloro che manifestano segni e sintomi causati da malesseri e malori legati all’elevate temperature, di gravità ed intensità variabili, che stanno colpendo molte persone in queste settimane di caldo intenso: "Stiamo continuando a monitorare la situazione degli accessi sia per quanto riguarda i pronto soccorso della provincia, sia per le chiamate al 118 – spiega il direttore Sanitario Edoardo Berselli –, che attualmente non registra particolari picchi, con attese regolari. Visto però il continuare del caldo record abbiamo attivato nuovi provvedimenti straordinari per andare incontro ad eventuali esigenze e rispondere adeguatamente ai bisogni di salute dei pazienti colpiti dai "colpi di calore". Tutte le procedure avviate sono finalizzate, in primo luogo, ad evitare gli accessi inopportuni in pronto soccorso, come quelli da codice bianco". Come capire, quindi, quando si ha un colpo di calore grave? "I colpi di calore che necessitano le cure ospedaliere – spiega il direttore del pronto soccorso di Pesaro e di Fano Giancarlo Titolo –, sono quelli in particolare legate alla disidratazione che può creare conseguenze e condizioni cliniche che possono evolvere drammaticamente se non riconosciute e trattate adeguatamente". Per questo è stato attivato un ambulatorio specifico, con un percorso cosiddetto di ‘fast track’, che non rimanga solamente all’interno delle mura ospedaliere, ma con la possibilità per il paziente dimesso di essere segnalato al proprio medico per delle cure domiciliari e per eventuali terapie e controlli. Questo permetterà di ridurre la pressione sui pronto soccorso. La priorità resta anche quella di garantire tempestività delle cure anche per i pazienti più fragili che sono in cura nella propria abitazione e che sono quelli più a rischio di disidratazione. Per questi pazienti da questo fine settimana partirà in via straordinaria un servizio infermieristico di reperibilità nella fascia oraria diurna del sabato e della domenica, che andrà ad aggiungersi alle normali fasce di attività già presenti durante tutto l’anno. "Infine – conclude Berselli -, si sta predisponendo un’eventuale attivazione delle squadre Usca (i sanitari che andavano nella casa nel periodo Covid), una per ciascun distretto delll’Ast di Pesaro Urbino".