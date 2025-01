Corso di ceramica per salvare la tradizione

Nell’antica Casteldurante il comune scende in campo per salvare la tradizione della ceramica. Verrà infatti attivato un corso gratuito per maestro ceramista, arte che ha reso Urbania capitale nei secoli e che ora rischia di andare perduta: "Un tempo Casteldurante contava quaranta botteghe - spiega l’assessore alla cultura Andrea Alessandroni-, oggi ne rimane solo una. Quando nel mondo si parla di ceramica, però, non si può prescindere dall’arte e tradizione durantina con opere esposte nei principali musei del mondo, dal Louvre all’Hermitage. Forse oggi paghiamo il fatto che la nostra ceramica sia a livelli altissimi nell’istoriato ma non si sia sviluppato un comparto di ceramiche d’uso o di design. Quello però che come amministrazione vogliamo scongiurare è che si perda quest’arte nobile e antichissima".

Spazio così a un corso gratuito di 144 ore rivolto a dieci allievi, tenuto da i maestri ceramisti Gilberto Galavotti e Giuliano Smacchia della Bottega d’Arte L’Antica Casteldurante con la collaborazione dell’Associazione Amici della Ceramica. Le lezioni partiranno a febbraio con due incontri infrasettimanali e le domande possono essere scaricate sul sito del Comune di Urbania. C’è tempo per iscriversi fino al 13 febbraio. "Siamo nell’anno del quinto centenario della nascita del durantino Cipriano Piccolpasso - continua Alessandroni - figura di riferimento mondiale su quest’arte e vogliamo dare una speranza di continuità. Smacchia e Galavotti sono gli ultimi ceramisti rimasti con una propria bottega e sono maestri incredibili".

Andrea Angelini