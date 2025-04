Corso di educazione finanziaria. Lezioni per difendersi dalle truffe

‘Terziario Donna‘ con Confcommercio Marche Nord e la collaborazione di Banca Widiba e di quattro Comuni coinvolti organizza un corso di ‘Educazione finanziaria’ per approfondire tematiche di attualità, in particolare truffe online e monete virtuali. Il focus che si terrà a maggio e giugno è stato presentato ieri nella sede di Confcommercio. "Questa iniziativa – ha esordito il direttore Agnese Trufelli – nasce dalla forte richiesta di cittadini e imprese di approfondire alcuni argomenti e dopo il successo del corso sull’educazione finanziaria sostenuto da Banca Widiba che l’anno scorso si è tenuto a Pesaro. Lo facciamo insieme a quattro Comuni coinvolgendo costa ed entroterra". Ha proseguito la presidente di Terziario Donna Claudia Parmeggiani: "Un corso per migliorare la qualità della vita. Crediamo all’importanza di una solida educazione finanziaria. È fondamentale per l’indipendenza economica, ed è importante per proteggersi dalle violenze economiche, domestiche e non. Quest’anno vogliamo raggiungere tutta la provincia. Il modulo ci insegnerà a proteggerci dalle truffe on-line, conoscere le monete virtuali e le tutele legali". Il corso serale, gratuito, si svolgerà a Fossombrone (chiostro di Sant’Agostino), Borgo Pace (spazio Metauro), Pergola (ex chiesa di San Rocco) e Gabicce Mare (sala consiliare), nei mesi di maggio (21-28) e giugno (4-11).

"Durante questo corso i partecipanti avranno la possibilità di conoscere le varie tipologie di truffe online – ha spiegato il consulente finanziario Rita Corraducci – che colpiscono un’ampia gamma di persone. Le analizzeremo insieme e spiegheremo come difendersi. Il messaggio che lanceremo è che ‘non esistono pasti gratis’. Un altro focus riguarderà invece le monete virtuali". Ha proseguito l’avvocato Sabrina Fortunato: "Mi occuperò di tutele legali, daremo consigli su come difendersi e parleremo di casi pratici". Soddisfazione è stata espressa dagli amministratori di tre dei quattro Comuni coinvolti: Diego Sabatucci (Pergola), Federica Romiti (Fossombrone), Romina Pierantoni (Borgo Pace). Per ulteriori informazioni e prenotazioni, segreteria Terziario Donna: 0721 698205.

