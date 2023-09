"Corso di Greco Moderno a Urbino per Principianti: l'Università lancia l'iniziativa"

L’Università di Urbino lancia un corso di greco moderno per principianti, che sarà erogato dal Centro linguistico d’Ateneo, a partire dal prossimo 3 ottobre. Cinque i partecipanti minimi per avviarlo, 10 il numero massimo, per un totale di 30 ore di lezione svolte online su Microsft Teams, con test di piazzamento finale. "Siamo stati contattati dall’Istituto ellenico della diplomazia culturale di Urbino per sviluppare il progetto, destinato agli studenti e alla comunità - spiega Enrica Rossi, del CLA -. Grazie all’aiuto del Centro d’insegnamento di lingua e cultura greca di Ioannina, istituto greco con cui collaboriamo da anni, siamo riusciti a creare qualcosa di qualità. Il corso, di livello A1, si terrà ogni martedì e giovedì, dalle 19 alle 20.15, fino al 21 dicembre. Sarà in italiano, per studenti italiani. Il costo è di 230 euro e le iscrizioni, effettuabili sul sito web del CLA (https:cla.uniurb.it) sono aperte. Questo è il primo passo, speriamo che a breve si possano programmare insieme corsi di livello superiore". L’iniziativa, naturale sbocco del lungo rapporto tra la città e la Grecia, è molto sentita, tanto che Simona Renga, dell’Istituto ellenico della diplomazia culturale di Urbino, lo definisce "un sogno che diventa realtà, accolto subito dal CLA, con una scelta non casuale del partner greco". Concorde è Luigi Bravi, anch’egli dell’Istituto ellenico, che parla della "conoscenza della lingua come atto di diplomazia reciproca e buon veicolo per concretizzare gli scopi dell’Istituto. Tale realtà internazionale ha sedi sparse ovunque, anche in Italia e a Urbino: l’apertura di tale corso è stata molto desiderata". A tenere le lezioni saranno i docenti del Centro d’insegnamento di Ioannina, con Anna Douvali che spiega: "Operiamo solo sull’insegnamento del greco da anni, con corsi dal vivo e online per tutto il mondo, e a luglio ospitiamo studenti, in un incontro di culture e di amanti della lingua greca. Questa nuova sfida sembra bellissima, anche perché ci sono sempre studenti italiani nei nostri corsi, in ogni stagione".

Nella foto: la presentazione

Nicola Petricca