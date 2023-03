Corso Garibaldi, cantiere al via: cambi in vista

Oggi nel corso Garibaldi si allestirà il cantiere che servirà a rimettere a nuovo il lastricato a Porta Fano. Il vice sindaco Chiarabilli aveva annunciato la partenza dei lavori per ieri, "ma poi - spiega - abbiamo dovuto dar modo a Marche Multiservizi di organizzarsi per il lavoro di sostituzione delle condotte dell’acqua e delle fogne". Questi lavori coi quali si rimette a nuovo il fondo stradale alle due estremità del corso, ovvero a Porta Fano e in via Roma, si sono resi possibili grazie all’intervento di 5 sponsor privati e permetteranno il passaggio nel centro storico della tappa del Giro del 13 maggio.

A Porta Fano si provvederà a levare i sanpietrini, a sostituire le condotte e poi a coprire il tutto con una gettata di cemento di una decina di centimetri, dopodiché si tornerà a mettere a posto i cubetti di porfido. Lievemente diverso il "trattamento" per l’altra estremità, in via Roma: qui si leveranno i sanpietrini e poi si provvederà a una gettata di asfalto che sarà provvisoria e dovrebbe cedere il posto di nuovo ai sanpietrini nel giro di un anno, un anno e mezzo.

Il vicesindaco Chiarabilli annuncia anche cge toglierà le fioriere con barriera che adesso limitano l’accesso alle auto: saranno sostituite da due varchi elettronici.

Non solo: spiega ancora il vice sindaco, "via Cesare Battisti e via Nazario Sauro diventeranno aree pedonali, non più ztl, e verranno controllate con telecamere ai varchi per il controllo degli accessi". Il Corso sarà aperto alla circolazione e alla sosta h24 nei feriali e il sabato fino alle 13,30. Dalle 13,30 del sabato fino alle 5 del lunedì mattino tornerà area pedonale, con ingresso e sosta vietati a ogni tipo di veicolo, bici escluse.

A luglio e agosto la giunta si riserverà di chiudere il corso alle auto dalle 20 alle 5 del giorno dopo nei feriali". Infine: "Saranno rivisti tutti i permessi di via Nazario Sauro e via Battisti, anche perché i residenti di via Battisti potranno parcheggiare durante la notte lungo corso Garibaldi". Tornando ai lavori di sistemazione del fondo nel corso, questi si dovrebbero concludere il prossimo aprile.

Adriano Biagioli