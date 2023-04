Corso per pizzaioli con il maestro Foster Fronzi Iscrizioni ancora aperte

Partirà il 15 maggio un nuovo corso per aspiranti pizzaioli, organizzato da Cna Pesaro Urbino, in vista della stagione estiva. Il programma prevede la preparazione di varie tipologie di pizza non trascurando nulla nei processi della lavorazione: dall’impasto alla lievitazione; dalla scelta delle materie prime e degli ingredienti alla cottura. A tenere il corso, il maestro pizzaiolo Foster Fronzi vincitore di numerosissimi premi. Si ricorda che oltre all’attestato di partecipazione al corso sarà rilasciato anche un attestato di formazione per gli addetti al settore alimentare. Il corso avrà la durata di 30 ore. Sono aperte le iscrizioni. Per ulteriori informazioni 348 7009516 email: [email protected]